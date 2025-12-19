趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲

南韓男演員趙震雄近期被揭少年時期的黑歷史，火速宣布隱退，但外界相當關注由他主演的話題韓劇《信號2》是否還會播出，對此，電視台tvN首度回應了。（圖／劇照，八大提供）

南韓超人氣懸疑神劇《Signal 信號》睽違10年推出續作《第二個信號》（暫譯，原名《두번째 시그널》），原本被視為tvN電視台20週年台慶代表作，卻因主演之一的實力派演員趙震雄爆出少年時期犯罪前科爭議，導致播出計畫急踩煞車，引發粉絲高度關注。對此，tvN於今（19）日正式發表聲明，表示將全力找到最適合的解決方案，但並未明確說明是否如期播出。

綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。

聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的心血，為守護《Signal》系列的價值，即使需要更多時間，也會全力尋求對作品與觀眾最妥善的處理方式。不過聲明中，tvN沒有正面回應《信號2》是否還會播出，讓劇迷們只能繼續等待消息。

《第二個信號》為2016年播出、橫掃話題與收視的神劇《Signal 信號》續篇，由金憓秀、李帝勳、趙震雄原班人馬再度合體，消息一出便引發韓劇迷高度期待。該劇早在今年8月已完成全數拍攝，未料卻在本月5日傳出趙震雄少年時期曾涉及犯罪的消息，讓原本穩定的播出計畫亮起紅燈。

對此，趙震雄所屬經紀公司證實其未成年時期確實有不當行為，但強調與性犯罪無關。趙震雄本人則於6日發表道歉聲明，表示願意虛心接受外界所有批評，同時也全面中止演藝活動，正式退出演藝圈。

