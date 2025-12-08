趙震雄黑歷史連環爆！遭控「對後輩扇耳光、踢踹」 經紀公司：不再回應指控

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓星趙震雄年少黑歷史曝光後，6日透過經紀公司發表聲明，坦承年輕時曾犯下錯誤，宣布將引退。沒想到今(8)日再被韓媒踢爆，有多名業界人士指控遭他暴力相向，甚至有受害者將趙震雄視為「一生的創傷」。對此，他的經紀公司僅回應，演員已宣布引退，不會再針對指控回應。

根據《Dispatch》報導，趙震雄高中曾涉汽車竊盜與性暴力案，因此進入少年觀護所；出道後也有暴行與酒駕等紀錄。面對爆料，他透過經紀公司致歉，承認未成年時有不正當行為，但否認性暴力指控，並宣布引退，為演員之路畫上句點，負起應有責任，努力以普通人身分重新站穩腳步。

怎料，《Dispatch》今日再爆，一名A演員指控，過去與趙震雄合作電影時，還是一位新人演員，當時聚餐後，跟著一行人續攤來到KTV，趙震雄要求他唱一首歌，他回應「我不會唱這首歌，對不起」，隨後趙震雄就拿冰塊砸他，喊道「前輩讓你唱歌，你敢無視？」幸好導演和其他人​​介入，才平息這場風波，然而，A先生所遭受的震驚、傷害和侮辱卻伴隨整個演藝生涯。

不僅如此，還有另外4名業界人士也控訴趙震雄對他們拳腳相向，稱在喝酒時被趙震雄扇耳光和踢踹，直呼「現在依然是個問題，他至今仍有同樣行為」；經紀公司則表示，因演員已宣布退出演藝圈，所以不再對相關事件回應。

