趙震雄黑歷史！傳11年前施暴丁海寅 酒局拒唱歌被他「冰塊砸臉」

趙震雄被爆曾對丁海寅施暴。翻攝自臉書、IG



南韓影帝趙震雄因未成年犯罪前科曝光因而宣布退出演藝圈，然而事件並未因此落幕，他被爆出道後仍涉嫌暴力攻擊，不少受害者跳出來發聲，引發南韓演藝圈連環震盪。多名導演、演員與工作人員指稱，趙震雄多年來屢次對後輩及同事施暴，其中還包括一名如今已是大咖的「年輕主演」，網路瘋傳可能是現今當紅男星丁海寅、朴寶劍。

韓國紀錄片導演許哲（音譯）7日在臉書發文指控，2014年某次電影劇組聚會中，他無預警被趙震雄揮拳痛毆，經旁人急忙拉開後，趙震雄卻突然失控痛哭，使得許哲至今仍覺得匪夷所思，「這是什麼情況？怎麼會有這麼荒唐的事情發生？那天是我第一次見到這位演員，我完全聽不懂他在說什麼。」後來是趙震雄的經紀人代替他向許哲「下跪道歉」。

廣告 廣告

不只如此，許哲還指出，當晚不只他自己被趙震雄攻擊，還有一名當時20多歲、現在也是一線大咖的年輕演員A也遭到趙震雄施暴，趙要求A唱一首歌，被A婉拒後，趙震雄當場拿起冰桶砸向A的臉，一邊威脅「你不聽前輩的話嗎？」最後被其他工作人員急忙阻止，才避免了可能進一步擴大的衝突。

趙震雄被爆曾對丁海寅施暴。翻攝自韓網

《Dispatch》也有報導指出，趙震雄在2010年代多次於聚會中施暴，一名後輩演員A因拒絕唱歌助興，被他朝臉部丟擲裝滿洋酒冰塊的冰桶，並遭怒罵、衝撞攻擊；另有至少兩名演員及兩名經紀人表示，在酒局或工作現場曾被趙震雄掌摑、踢踹。這些指控與許哲的爆料內容高度吻合。

之後，韓國《經濟日報》新聞曝光更多受害者說法，包括片場工作人員、經紀人等，都曾在無預警狀況下遭趙震雄辱罵甚至出手。然而，由於趙震雄已經宣布隱退，所屬經紀公司僅回應：「已經無法代為發表立場。」並未對是否屬實作進一步說明。

趙震雄被披露多次痛毆後輩的消息引發網路熱議，有韓國網友去翻他過去的演藝紀錄，試圖找出當年被打、如今已經是大咖演員的「年輕主演」身分，發現趙震雄曾在2014年、2015年主演的《非常警探》、《愛的禮讚》中，共演的男星分別有丁海寅、朴寶劍兩人，符合許哲所描述的年齡、「現在是大咖」特徵的線索，使得網友們紛紛猜測遭到施暴的可能是二人之一。不過，為了防止二次傷害，韓媒並未真正揭露過A究竟是誰。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國