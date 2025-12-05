趙震雄「隱姓埋名」真相…遭爆性侵偷竊1994年曾上新聞！報導被挖出

韓國網友挖出一宗1994年的性侵事件報導，疑與趙震雄的黑歷史有關。翻攝自臉書、韓網



南韓影帝趙震雄（本名趙元俊）今（12/5）遭爆竟是「少年犯出身」！韓媒《Dispatch》指出，他高中時期曾犯偷竊、性侵等黑歷史被送少年矯正機構，後來卻隱姓埋名從事演藝事業，和螢幕上的正義形象大相逕庭。有網友挖出一宗1994年的女高中生遭性侵報導，認為此事件正和趙震雄有關。

韓媒踢爆趙震雄不為人知的黑歷史後，韓國網友翻出一篇1994年1月26日的報紙舊聞，引發熱烈討論。報導以「用偷來的轎車性侵少女的3名高中生拘捕令」為題，指出首爾方背警察署當時以特殊竊盜及強盜強姦嫌疑，對3名高中生申請拘捕令。據悉，這些人利用偷來的高級轎車引誘少女，進行性侵並奪取財物，犯案至少4次。

網友指出，這篇報導內容就和Dispatch的調查一致，同時還補充，報導中提及的「城南S高」即為趙震雄所畢業的城南市書峴高中。Dispatch今日報導稱，趙震雄在高中時期曾偷竊停放車輛並無照駕駛，且在高二時企圖性侵，因而以強盜強姦嫌疑接受刑事審判。

除了少年時期的案件，趙震雄成年後亦曾因暴力與酒駕等事件遭警方逮捕。Dispatch報導稱，消息人士透露他在劇團演員時期也曾在酒席上毆打同伴，因此被判罰金；另有爆料稱，他在拍攝電影《馬鹿街殘酷史》後就曾酒駕，導致駕照遭吊銷。

趙震雄於2004年以《馬鹿街殘酷史》正式出道，並棄用本名，改以父親名字作為藝名。雖然他在節目中解釋改名是為了「給自己一個轉捩點」，但《Dispatch》指出，知情人士認為此舉是為了掩蓋過去的犯罪紀錄。

趙震雄近年來透過《Signal》、《強敵》、《嫌疑人X》、《毒戰》、《消失的時間》、《警官之血》等作品，塑造了打擊重大犯罪的強悍刑警形象。對於韓媒報導內容，所屬經紀公司Saram娛樂稍早僅表示：「對於已被報導的內容，目前正在確認真偽。待釐清事實關係後，將發表正式立場」，目前未再進一步回應。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

