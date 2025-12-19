趙震雄「黑歷史」曝！《信號2》恐無法播出 tvN首發聲：拼死守護作品

娛樂中心／程正邦報導

儘管公司道歉澄清，許多韓網用戶在社群平台發文，表示不支持《信號２》甚至出現抵制的聲浪。（圖／翻攝自IG）

等待了整整十年，原本預計於2026年夏季重磅回歸的燒腦神劇《Signal信號2》，近日卻傳出恐無法播出。因為劇中飾演正義感十足、深情守護真相的靈魂警官「李材韓」的男星趙震雄，日前被踢爆一連串陳年醜聞與暴力前科，引發南韓社會輿論嘩然。就在大眾痛斥受騙之際，趙震雄於12月6日無預警宣布永久退出演藝圈，讓這部正在趕製中的經典續作命運懸而未決。面對排山倒海的退播壓力，製作單位tvN於今（19）日首度打破沉默，發表了一份充滿無奈卻又堅定的聲明。

趙震雄正拍攝《Signal 信號2》，卻意外被挖出高中時的前科及七年前論壇留言，引爆網路熱議。（圖／翻攝自sarament IG、趙震雄臉書）

英雄面具下的殘酷真相 趙震雄「案中案」背景起底

綜合韓媒報導，一直以來給人熱血、憨厚正直形象的趙震雄，其真實人生竟與其塑造的正義角色背道而馳。爆料內容顯示，他在高中時期就曾涉及情節嚴重的汽車竊盜案，甚至涉及集體性暴力犯罪，當時年紀輕輕的他更因此被送入少年觀護所接受感化教育。

令人失望的是，步入成年並出道後，他並未珍惜重生的機會。報導進一步揭露，趙震雄在成名後仍多次捲入肢體衝突的暴行事件，並留有酒駕紀錄。趙震雄所屬經紀公司隨後發布正式聲明，坦承其在未成年時期確實有過「無法抹滅的錯誤行為」。隨著輿論沸騰，趙震雄於本月6日宣布退出演藝圈，試圖為這場形象雪崩止血。

趙震雄（本名趙元俊）因過去醜聞再度成為話題焦點，他正式宣布退出演藝圈，導致新劇《信號２》恐停播，引發網友熱議。（圖／翻攝自網路）

十年等待淪為泡影？製作方tvN的兩難困境

隨著核心主演的隱退，《信號2》是否會面臨胎死腹中的命運，成了全亞洲劇迷關注的焦點。對於許多觀眾而言，沒有了李材韓警官的《信號》根本不完整，但若讓充滿劣跡的藝人出現在螢幕上，無異於對受害者的二次傷害。據《韓聯社》報導，電視台tvN於19日針對此爭議發聲，坦言目前團隊的情緒極度沉重與悲痛。

tvN在官方聲明中表示，這是一部耗費十年心血、無數工作人員與優秀演員共同投入的珍貴項目，對於長期等待的觀眾，他們感到萬分抱歉。官方強調，雖然面臨藝人醜聞的嚴重打擊，但為了不讓團隊多年來的努力化為烏有，他們將會「盡全力守護作品的價值」。這番發言被業界解讀為，tvN極有可能不打算直接撤檔，而是正在評估各種技術性方案。

許多粉絲在社群平台留言表示：「我只擔心我的信號2，我們看的是李材韓啊！一定要播！」。（圖／翻攝自Threads）

尋找「最合適解決方案」：換角、剪輯還是科技重生？

由於《信號2》已經進入製作階段，如何處理趙震雄已拍攝的片段成了最棘手的難題。tvN指出，目前正致力於尋找對作品與觀眾而言「最合適的解決方案」。雖然聲明中未給出明確答案，但南韓影視圈推測，劇組可能採取的手段包括「大規模重拍並換角」，或是利用近年興起的AI深度偽造技術進行換臉，甚至是大幅更動劇本走向，讓該角色以其他方式「消失」。也讓部分支持續集製作的粉絲保有一絲希望。

「給我信號2啊啊啊啊啊！」。（圖／翻攝自Threads）

趙震雄演出的《Signal信號2》如今恐怕無法播出。（圖／翻攝自官網）

