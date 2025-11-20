趙露思不忍了！大動作鎖定17名黑粉提告 怒喊：舉證已完成

娛樂中心綜合報導

中國女星趙露思近期憑《許我耀眼》作品人氣飆漲。如今回歸後她以實際行動回擊黑粉，繼正式脫離前東家「銀河酷娛」並加盟新公司「虎鯨文娛」後，她的新工作室昨（20）日晚間突然在微博發出律師聲明，被網友形容是「演藝圈最剛女神」，也讓「趙露思提告17黑粉」迅速登上熱搜榜。

女星趙露思27歲生日後，在新公司得到最大自由權限（圖／翻攝自趙露思工作室）

聲明中指出，過去數月間，網路上出現多名用戶長期惡意散播不實言論，對趙露思本人進行侮辱、惡搞與人身攻擊，嚴重損害其名譽權與肖像權，甚至破壞了網路秩序。工作室強調，這些行為已構成違法侵權，並透露已委託專業律師團隊展開取證程序，目前針對相關帳號的舉證已完成，司法程序正式啟動。

趙露思不忍了！正式提告17名長期黑粉。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

趙露思工作室在聲明中明確表態，這次行動只是「維權的第一步」，警告涉事帳號立即刪除所有侵權內容，否則將依法追責，絕不手軟。同時也感謝粉絲與網友的支持，呼籲大家理性發言、不信謠不傳謠，共同維護健康的網路空間。趙露思工作室微博發出律師聲明，將對17名長期在網路上發表侮辱、誹謗言論的黑粉提告，並強調「絕不姑息」，引發全網熱議。



業內人士分析，這次主動提告舉動，除為維護形象外，也代表趙露思全面整頓品牌聲譽、鞏固商業合作的決心。工作室聲明曝光後，粉絲幾乎一面倒支持：「早該出手了！」、「網路不是法外之地，支持告！」、「不和解、不退讓，這才是對惡意者最好的回應。」有網友則表示，「她以前太溫柔了，現在總算硬起來了」。目前律師團隊已正式立案，接下來將依法律程序處理，外界普遍認為此舉或將成為娛樂圈反黑風潮的新指標事件。

