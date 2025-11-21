趙露思不忍了！正式提告17名黑粉 網：女神不再溫柔

大陸女星趙露思正式對17名長期散布惡意言論的網友提告，其工作室20日晚間在微博發布律師聲明，指出近幾個月來，部分網路用戶頻繁發布侮辱、誹謗言論，嚴重侵害趙露思的名譽權與肖像權，工作室已委託專業律師團隊完成取證工作，並正式啟動司法程序。

趙露思對17名長期散布惡意言論的網友提告。（圖／翻攝趙露思工作室官微）

聲明中強調，相關網友的行為不僅損害趙露思的合法權益，更破壞了網路清朗行動的秩序，性質惡劣；工作室要求涉事帳號立即停止違法行為，刪除全部侵權內容，否則將依法追究其法律責任，絕不姑息；同時也感謝支持者的熱情支持，呼籲大眾不傳謠、不信謠，共同維護風清氣正的網路環境。

廣告 廣告

趙露思演藝事業再攀新巔峰。 （圖／翻攝趙露思工作室官微）

趙露思工作室在聲明中更強調，此次採取法律行動只是「維權的第一步」，「以上只是我司為維護趙露思女士合法權益。在此鄭重警告相關侵權主體，立即停止違法行為，刪除全部侵權內容，否則將依追究其法律責任。」

趙露思採取法律行動告網友。 （圖／翻攝趙露思工作室官微）

趙露思近期演藝事業正處於上升期，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉戲劇《許我耀眼》再度翻紅，還於11月8日生日會上官宣加盟「虎鯨文娛」並成立新工作室，演藝事業再攀新巔峰。業界人士分析，趙露思此次迅速啟動提告行動，象徵她全面整頓品牌形象、鞏固商業合作的決心。

聲明發布後，網友紛紛表達支持：「露思不再溫柔，這次真的硬起來了」、「我要看到後續，不要停」、「保護好女神，支持告」，顯示粉絲對趙露思採取法律行動一面倒支持。

延伸閱讀

中職/樂天注意！ 台鋼雄鷹傳開5年約給黃子鵬

陸棒球聯賽明年開打 「曹錦輝、林益全」名字浮上檯面！

中職/「獅」在必得！林安可有望簽平均年薪3000萬 2+1年複數約