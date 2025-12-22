趙露思典禮打扮被嫌醜！霸氣認「不請化妝師」全靠自己：我不再為妝容裙子內耗

2025年騰訊視頻星光大賞在21日舉行，女星趙露思的妝容意外成為討論焦點。她化了一個較濃重的眼妝，被部分網友吐槽「看起來很髒」、「跟服裝和珠寶完全不搭」，因此引發爭議。不過，她隨後在直播中親自回應，坦言這次沒請化妝師，全靠自己動手，語氣平靜又直接，反而讓不少觀眾改觀。

這次星光大賞，趙露思在紅毯上穿著粉色緞面禮服，搭配寶格麗高級珠寶，盤起的髮型襯托頸部線條，一登場就成為焦點。她接著也以《許我耀眼》獲得「年度影響力藝人」，領獎時提到角色「許妍」對自己的影響，坦言這個角色為她帶來很大的轉變，情緒一度哽咽。

廣告 廣告

不過進到內場後，妝容在燈光下被放大檢視，有網友指出她整體妝感偏油、修容較重，眼妝也顯得誇張，和同場藝人較為清透的妝感形成對比。相關話題延燒後，不少聲音質疑造型團隊失職，就連禮服都被發現是2016年的舊款，爭議不斷。

對此，趙露思在後台直播中直接做出回應。她坦言自己也知道妝容受到批評，但堅持未來仍不會請化妝師幫忙：「現在誰敢來給我化妝？誰化誰挨罵。」為了不造成化妝師的心理負擔，她選擇自己動手，不會介意別人的評價：「經過過去這一年，我不會再因為妝不妝、裙不裙的事情內耗。」

她直言，如果喜歡一個演員是建立在造型或「有沒有化妝師」上，其實是一件很奇怪的事情。而且，她認為自己並不是靠外型取勝的類型，「我自認為我就不是顏值派的，你看我以前拍的都是搞笑劇，所以不用太介意。」關於造型，趙露思說得很直接：「不好看就不好看唄，劇播得好就行。」她更在乎角色和作品是否被看見，而不是單一場合的妝容評價。

事實上，《許我耀眼》播放量已突破180億，也成為她獲得「年度影響力藝人」的重要原因。相關直播片段曝光後，不少網友轉而討論她的回應態度，認為比起妝容本身，她選擇把焦點放回作品，反而更清楚表達了自己的立場。

延伸閱讀

趙露思蹲地狂啃大雞腿！與曾黎迪士尼「母女約會」畫面超甜 全身娃娃萌翻粉絲

趙露思《許我耀眼》再爆整形熱議！盧建勳醫師解析：嬰兒肥消退、髮妝轉變是關鍵