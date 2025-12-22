趙露思典禮打扮被嫌醜！霸氣認「不請化妝師」全靠自己：我不再為妝容裙子內耗
2025年騰訊視頻星光大賞在21日舉行，女星趙露思的妝容意外成為討論焦點。她化了一個較濃重的眼妝，被部分網友吐槽「看起來很髒」、「跟服裝和珠寶完全不搭」，因此引發爭議。不過，她隨後在直播中親自回應，坦言這次沒請化妝師，全靠自己動手，語氣平靜又直接，反而讓不少觀眾改觀。
這次星光大賞，趙露思在紅毯上穿著粉色緞面禮服，搭配寶格麗高級珠寶，盤起的髮型襯托頸部線條，一登場就成為焦點。她接著也以《許我耀眼》獲得「年度影響力藝人」，領獎時提到角色「許妍」對自己的影響，坦言這個角色為她帶來很大的轉變，情緒一度哽咽。
不過進到內場後，妝容在燈光下被放大檢視，有網友指出她整體妝感偏油、修容較重，眼妝也顯得誇張，和同場藝人較為清透的妝感形成對比。相關話題延燒後，不少聲音質疑造型團隊失職，就連禮服都被發現是2016年的舊款，爭議不斷。
對此，趙露思在後台直播中直接做出回應。她坦言自己也知道妝容受到批評，但堅持未來仍不會請化妝師幫忙：「現在誰敢來給我化妝？誰化誰挨罵。」為了不造成化妝師的心理負擔，她選擇自己動手，不會介意別人的評價：「經過過去這一年，我不會再因為妝不妝、裙不裙的事情內耗。」
她直言，如果喜歡一個演員是建立在造型或「有沒有化妝師」上，其實是一件很奇怪的事情。而且，她認為自己並不是靠外型取勝的類型，「我自認為我就不是顏值派的，你看我以前拍的都是搞笑劇，所以不用太介意。」關於造型，趙露思說得很直接：「不好看就不好看唄，劇播得好就行。」她更在乎角色和作品是否被看見，而不是單一場合的妝容評價。
事實上，《許我耀眼》播放量已突破180億，也成為她獲得「年度影響力藝人」的重要原因。相關直播片段曝光後，不少網友轉而討論她的回應態度，認為比起妝容本身，她選擇把焦點放回作品，反而更清楚表達了自己的立場。
延伸閱讀
趙露思蹲地狂啃大雞腿！與曾黎迪士尼「母女約會」畫面超甜 全身娃娃萌翻粉絲
其他人也在看
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 5 小時前 ・ 5
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 18
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 小時前 ・ 1
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 56
張惠妹機上驚喜「現聲」！粉絲淚喊：她好愛台東
娛樂中心／李筱舲報導天后張惠妹（阿妹）確定將於12月31日現身台東跨年演唱會，許久沒在台灣公開露面的她，年底也確定回到家鄉台東，與歌迷一起迎接新年。消息曝光後，讓許多粉絲相當期待。而台東縣縣長昨（21）日在社群分享一段她在飛機上的影片，當飛機快降落台東機場時，本來應由空服人員廣播的指示說明，竟出現了熟悉的聲音，讓網友們超級驚喜。民視 ・ 4 小時前 ・ 5
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
62歲李連杰傳換血、換心 突開抖音帳號喊話回歸！招認27年來保持年輕真實原因
62歲「功夫皇帝」李連杰一度傳出「換心臟」或「換血」維持年輕狀態，他也親上火線闢謠。近日他開通抖音帳號，並一連上傳多則短影片，喊話：「I’m back.（我回來了）」鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
余家昶擋張文卻喪命 好友現身：10幾年前說的話，今天實現了
現年27歲的張文，本月19日在北車、中山商圈犯下縱火、隨機殺人案，當時57歲男子余家昶奮力阻攔對方，結果卻不幸遭刺身亡。媒體報導，余家昶的好友昨天現身北捷，也回憶起兩人聊天的話，余曾提到「若遇類似事件將會阻止」，如今好友感慨：「10年前說的話，你今天實現了…。」中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 19
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
李帝勳《模範計程車3》大跳偶像女團舞 張娜拉出道24年首演反派
韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍，先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事。李帝勳在劇中百變演技無極限，最新播出的劇情中，更大跳偶像女團舞，讓劇迷超驚艷。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 1 天前 ・ 5
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 10
陸劇女神領獎突「雙膝跪地」慘摔台階 畫面流出震驚網：跌出神圖
中國女星孟子義憑藉演出《九重紫》、《淮水竹亭》、《桃花映江山》等戲劇爆紅，受到許多觀眾的喜愛，而她昨（21日）盛裝出席2025騰訊星光大賞頒獎典禮，沒想到在上台領獎時不小心踩到禮服，導致她在階梯上重摔，如今跌倒畫面被網友瘋傳表示：「摔出神圖」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話