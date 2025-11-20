趙露思再度復仇了！大動作提告17位黑粉：性質惡劣

趙露思簽約新東家、成立新工作室不久，隨即對黑粉大動作提告，捍衛自身權益。 （圖／翻攝微博＠趙露思工作室官微）

大陸女星趙露思，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉戲劇《許我耀眼》復仇成功，還獲得新東家「虎鯨文娛」的大力支持，演藝事業再攀新巔峰。今（20日）趙露思再度復仇，發出律師聲明對17位黑粉提告，讓網友們拍手叫好，「支持女神維權！」

趙露思自11月8日生日會官宣和虎鯨文娛簽約，並成立新的工作室，代表正式脫離了前東家，也顯現新的經紀公司，賦予她對演藝工作有極高自由度。20日，趙露思的工作室官方微博突然發出律師聲明，要針對17位網友進行提告。

內容指出，「近幾個月以來，網路上頻繁出現部分主體針對趙露思女士的侮辱及誹謗言論，相關行為已嚴重侵害趙露思女士的名譽權、肖像權等合法權益，且破壞了網路清朗行動的秩序，性質惡劣。」、「為確實維護趙露思女士的合法權益，我司已委託專業律師團隊，對包括不限於以下微博帳號的違法言論，完成了取證工作，並已正式啟動司法程序。」

最後聲明寫道，「以上只是我司為維護趙露思女士合法權益。在此鄭重警告相關侵權主體，立即停止違法行為，刪除全部侵權內容，否則將依追究其法律責任，絕不姑息。同時，我司衷心感謝廣大正義網友對露思的熱情支持，希望大家不傳謠、不信謠，共同維護風清氣正的網路環境。」

趙露思律師聲明。（圖／翻攝微博＠趙露思工作室官微）

貼文曝光後，獲得網友全數支持「支持維權，繼續告」、「我要看到後續，不要停」、「支持趙露思維權，網路不是法外之地！繼續告，絕不和解」、「有個工作室真爽，支持趙露思」、「保護好女神，支持告」。

