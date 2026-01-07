趙露思再拋震撼彈！驚喜助陣王鶴棣演唱會 澳門「合體時間點」曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

趙露思成王鶴棣演唱會嘉賓。（圖／翻攝自微博）

中國女星趙露思雖然去年（2025）因為生病停工，還爆發經紀合約糾紛，但如今所有風波塵埃落定，趙露思不只簽下新東家，日前才宣布要進劇組拍戲的她，又證實將成為男神王鶴棣演唱會的特別來賓，讓許多粉絲驚訝不已。

趙露思近來工作逐步上軌道，除了戲劇邀約之外，更驚喜成了王鶴棣1月17日澳門個人演唱會的嘉賓之一，而王鶴棣雖未跟趙露思有過戲劇合作，不過兩人都出身自四川，個性豪爽又有絕佳的顏值，因此外界封他們為「川渝雙A組合」，不少人也期待這場演出。

事實上，趙露思先前開直播跟網友分享近況時，坦言希望新的一年能夠減少用藥量，讓身體更加健康，更表示預計今年春天參與新戲拍攝，至於戲劇的題材，趙露思透露會以懸疑類為主，粉絲們看好趙露思的回歸，不過也擔憂其身體無法負荷，對此，趙露思表示會調整好整體狀態才會上工。

趙露思（右）將跟王鶴棣（左）在澳門驚喜合體。（圖／翻攝自微博）

