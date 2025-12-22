趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。

趙露思昨（21日）盛裝出席2025騰訊星光大賞的紅毯，而在典禮開始後，趙露思換穿2016年的舊禮服原因遭到瘋傳，被指是「禮服遭潑墨」、「衣服被故意消失」才讓造型團隊不得以更改服裝，對於網友的猜測，趙露思在直播中並未否認禮服出包，「有些bug是肯定存在的嘛」，坦承禮服的確有問題，但並未詳細解釋原因。

雖然禮服不盡完美，不過趙露思表示並非是最後一次跟粉絲見面，喊話粉絲「期待下次見面」，事實上，趙露思休養回歸後，大多都是出席公益節目、活動，至今仍未投入劇組工作，她也曾透露經過腦波檢測顯示大腦狀態偏低落，所以為了健康，趙露思婉拒品牌合作跟戲劇邀約。

趙露思頒獎典禮開始後的禮服是2016年舊款。（圖／翻攝自微博）

