趙露思剛解決合約糾紛 驚傳「禮服遭潑墨」緊急穿舊款！親回真實狀況：有bug

趙露思禮服疑似出包。翻攝微博

趙露思走過與前經紀公司「銀河酷娛」合約糾紛，憑藉《許我耀眼》受矚目，上個月生日會宣布成立新工作室，霸氣回歸。21日出席2025騰訊星光大賞，卻傳出禮服出問題、只能穿舊款傳聞，她也在直播中回應了。

當晚趙露思穿了兩套禮服，一套是粉色亮片裝，胸前如貝殼般的設計露出酥胸；另一套則是黑色亮片禮服，胸前則是銀白色及桃紅色水鑽設計。網上傳出，趙露思團隊原本準備了3套禮服，結果禮服「被潑墨」、遭故意消失，最終緊急找出舊款，也減少成兩套，且與珠寶款式並不搭配，質疑工作室內部有人「搞鬼」。

趙露思親自回應禮服問題。翻攝微博

而趙露思在直播中提到禮服問題，坦言：「有一說一，有些bug肯定是存在的。」並未否認出包狀況，但喊話粉絲可以期待她下一次現身，「就不要讓自己去難受。」而她在活動上獲得「年度影響力藝人」獎，感性表示：「今年一年對我來說很不一樣。」並感謝觀眾對《許我耀眼》的喜愛，「許妍這個角色真的改變了我的命運。」



