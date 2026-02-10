趙露思助農拼了！「蜂蜜過敏硬吃賣1.5億」 身體現況曝光

中國女星趙露思雖然對蜂蜜過敏，助農直播依舊吃下，脖子有過敏狀況。（圖／翻攝自微博）





中國女星趙露思去年底因病住院，還直接開嗆前經紀公司銀河酷娛，雙方僵持不下之時，下半年成功憑藉陸劇《許我耀眼》證實自己的實力，並成功脫離前公司，慢慢回歸螢光幕。近日開始參加公益助農直播，對蜂蜜過敏的她，為了推薦給大家好物，還是直接吃下去，脖子也出現過敏狀況。

趙露思在上月28日參加公益助農直播，主要推薦蜂蜜，即便知道會過敏，她依舊在直播間吃下蜂蜜，脖子也瞬間呈現過敏反應，而本月參加綜藝節目《不好笑就露宿街頭》拍攝時候，依舊能看見過敏痕跡。

對於趙露思為了工作吃蜂蜜而過敏，網友有對其敬業程度表達讚賞，但也有粉絲擔憂，希望她不要為了工作勉強自己，還是要遠離過敏原，而此次過敏工作人員也有透露如今持續服藥在緩解。

雖然有著過敏的插曲，但趙露思此次助農並沒有收取任何費用，主要她就是為了幫助四川推銷農產品，因此總銷售額3400萬元人民幣（約1.5億元台幣）全部給予當地農戶，也承諾未來會繼續參與公益活動。



