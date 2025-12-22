趙露思參加典禮爆「禮服被消失」 本人親回應認了：有BUG

趙露思出席典禮爆「禮服被消失」，本人親自認了。（圖／微博 趙露思微博官微）

大陸女星趙露思今年因與前東家「銀河酷娛」開撕，引發熱烈討論，近來已鮮少與粉絲見面的她，日前出席2025騰訊星光大賞，並以壓軸登上紅毯，令許多人相當期待。然而，趙露思出場後卻遭質疑禮服與珠寶不搭，甚至出現原定禮服被消失的傳聞，對此，她也現身直播回應了。

趙露思21日原定在星光大賞更換2套禮服，分別為紅毯、典禮帶來不同造型，但典禮開始後，她換上的是2016年舊款禮服，雖然凸顯優雅氣質，卻與身上的知名高級珠寶不適合，隨後傳出禮服在開場前突然出包，出現「禮服失蹤」、「禮服遭潑墨」等說法，因此造型團隊不得不臨時修改造型。

面對外界負評聲浪，趙露思在典禮後開直播吐露實情，坦承禮服有些問題，「衣服有一說一啊，有些bug是肯定存在的嘛」，但她也正能量安撫粉絲：「這不是我最後一個活動，這也不是我最後一次跟你們見面，咱們期待下一次」，希望大家不要過度計較，對於禮服問題便不再詳細說明。

而離開前東家4個月，目前除了公益節目、粉絲見面會外，她尚未回歸演員的老本行。對此，趙露思坦言還在看劇本，期待有感興趣的劇本出現，但先前曾透露腦波檢測顯示大腦狀態偏低落，勢必會以健康為首要考量，試圖找出能平衡身體負荷與生活的工作。

