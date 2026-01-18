趙露思和王鶴棣貼身熱舞！火辣合體「公主抱引熱議」 她粉絲怒轟：忘本

記者王培驊／綜合報導

王鶴棣和趙露思在演唱會上合體演出。（圖／翻攝自抖音）

中國男星王鶴棣於昨（17）日在澳門舉辦「王鶴棣 D.PARTY 演唱會」，邀請多位嘉賓同台，其中高人氣女星趙露思驚喜現身，讓現場氣氛瞬間炸裂。兩位同為四川出身的頂流藝人首度在舞台合體，早在官宣階段就已掀起高度關注，正式演出後更在社群平台引發大量討論。

王鶴棣和趙露思貼身熱舞。（圖／翻攝自抖音）

演唱會上，王鶴棣與趙露思合唱歌曲〈Pretty〉，舞台以紫藍色星空幕布與花瓣投影為背景，王鶴棣以金髮、西裝造型登場，趙露思則身穿黑色緊身短版背心，搭配低腰彩色格紋長裙，大方展現纖細腰線，兩人同框畫面話題十足。

從流出的現場畫面可見，兩人在舞蹈編排上互動頻繁，王鶴棣多次從背後貼近趙露思，雙手環繞其腰部，頭部靠近女方肩頸，眼神對視與肢體動作充滿張力。演出尾聲，趙露思更大膽嘗試「公主抱」王鶴棣，雖然一度笑場，但自然反應反而讓全場尖叫聲不斷，成為當晚名場面之一。

趙露思在結尾時抱起王鶴棣，反差舉動笑翻台下粉絲。（圖／翻攝自抖音）

王鶴棣也在台上以四川話對趙露思喊話：「今天非常高興邀請老鄉趙露思來我的演唱會耍！」趙露思也笑著用四川話回應：「非常開心！」濃厚的家鄉語言互動，讓不少粉絲直呼親切，也迅速登上熱搜。

王鶴棣在澳門舉辦演唱會。（圖／翻攝自微博）

相關片段在網路曝光後，不少網友發文盛讚這場「川渝雙頂流合體」舞台。有粉絲表示，從紫藍星光亮起的那一刻開始，兩人的同框畫面就足以掀翻全場，「建模臉暴擊誰撐得住」。也有人點出兩人在〈Pretty〉中的聲線搭配度極高，王鶴棣的低沉煙嗓與趙露思的清甜唱腔形成對比，舞蹈卡點、轉身對視都展現出強烈默契，完全看不出是首次舞台合作。

王鶴棣在澳門舉辦演唱會，嘉賓沒有邀請《蒼蘭訣》的虞書欣，引發部分粉絲不滿。（圖／翻攝自微博）

另有粉絲補充幕後細節，透露王鶴棣為配合趙露思的聲線，特別調整歌詞並刪減高難度動作；趙露思則提前三天抵達澳門投入排練，即使全開麥練到嗓音沙啞仍不鬆懈，敬業態度獲得高度肯定。也有網友形容，兩人用四川話互動、結尾笑場的公主抱，都顯得自然不刻意，「沒有硬炒CP，反而更好看」。

趙露思擔任王鶴棣演唱會嘉賓。（圖／翻攝自抖音）

不過，這場合作也意外掀起爭議。部分曾支持《蒼蘭訣》的「棣欣引力」CP粉絲，對王鶴棣未邀請虞書欣擔任演唱會嘉賓感到失望，直言「情緒落差太大」，甚至有人宣布脫粉，引發飯圈論戰。此外，還有網友質疑王鶴棣在演唱會中未提及讓他爆紅的角色「東方青蒼」，批評其「忘本」。

對此，相關單位隨後出面澄清，表示因版權限制，王鶴棣過往多部影視作品角色皆無法在演唱會中使用或提及，並非刻意避談。面對正反聲浪，仍有不少網友留言力挺，認為藝人合作本就有自主選擇權，「不要被飯圈情緒帶偏」，也有人直言這次舞台合作亮點十足，四川話互動親切、公主抱結尾更是經典畫面，甚至笑稱「他們是不是戴墨鏡怕對視會笑場」。相關話題持續延燒，也讓這場演唱會成為近期內娛討論度最高的舞台之一。

