趙露思哥哥險被「女粉強吻」！台上尬愣30秒影片曝

藝人馬伯騫今年29歲，出生於美國紐約，目前活躍於中國樂壇和影視圈。他於2017年參加綜藝節目《明日之子》獲得亞軍後正式出道，並在2023年偶像劇《偷偷藏不住》中飾演當紅藝人趙露思的哥哥「桑延」，再次引起討論。近日，馬伯騫在舞台表演時意外被一名女子試圖強吻，讓他當場愣在台上。消息曝光後，引發他的粉絲強烈不滿。





馬伯騫（左）在中國偶像劇《偷偷藏不住》中飾演趙露思（右）哥哥。（圖／翻攝自｢偷偷藏不住」微博）

中國微博11月29日流出一段長約40秒馬伯騫差點被「粉絲強吻」的影片，只見他在台上表演時，一名身穿黑色羽絨服的女子淡定走上舞台，靠近正在演出的馬伯騫。畫面中，女子先拉住馬伯騫的右手，隨後用雙手捧住他的臉，試圖吻上他。嚇得馬伯騫立即反應，迅速將頭往後躲開。隨後，工作人員衝上台將女子拉走，現場粉絲看見後激動喊叫。事後，馬伯騫在台上愣了約30秒，這荒唐的情景也讓他笑了出來。





馬伯騫（左圖左二）被一名身穿黑色羽絨外套女子（左圖左一）強吻。（圖／翻攝自｢娛圈小美」微博）

影片曝光後，立刻在網路上掀起熱議，有中國網友看到影片後驚訝表示「這一段詭異得像AI一樣，有人能懂嗎哈哈哈」，甚至有人附和「這波操作比AI還精準」；其他網友則評論「好詭異，有點像炒作啊，因為那女的看著也很平靜，而且上去也沒人攔著」、「我天哪真就是一臉懵的感覺」、「隔著螢幕心疼馬伯騫，嚇一跳」。

女子（右圖右二）隨即被現場工作人員拉走，而馬伯騫（右圖右一）則是呆愣在台上。（圖／翻攝自｢娛圈小美」微博）

對此，馬伯騫的粉絲相當憤怒，官方後援會甚至發表長達441字的聲明，對活動現場的安保疏漏表達不滿，並向馬伯騫所屬公司「哇唧唧哇」提出抗議，希望公司以此事件為戒，全面升級及嚴格落實各項保護措施，堅決杜絕危害藝人安全的事件再次發生。

