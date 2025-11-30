「趙露思哥哥」台上被強吻！恐怖畫面全放送 網嚇瘋：詭異的像AI

娛樂中心／綜合報導

馬伯騫因飾演趙露思的哥哥迅速走紅。（圖／翻攝自微博）

29歲男星馬伯騫曾在陸劇《偷偷藏不住》飾演趙露思哥哥「桑延」，兄妹倆在劇中相愛相殺，深受許多觀眾喜愛。事實上，馬伯騫過去曾參加選秀節目《明日之子》，最後獲得亞軍，近年他也繼續朝著音樂領域發展，沒想到馬伯騫29日演出時，竟突然被一名女粉絲強吻，突如其來的意外讓馬伯騫當場愣住。

馬伯騫演出時遭瘋狂女粉絲強吻。（圖／翻攝自微博）

從微博瘋傳的影片可見，馬伯騫當時在舞台上演唱到一半，一名身穿黑色外套的女子突然從舞台左側走上台，徑直衝向馬伯騫，起初觀眾還以為是工作人員，沒想到這名女子下秒直接用雙手捧住馬伯騫的臉試圖強吻，所幸馬伯騫迅速躲開，加上他原本就有身高優勢，才沒讓這名女子得逞，而工作人員也緊急將瘋狂女粉絲帶下台。

馬伯騫遭強吻全被錄。（圖／翻攝自微博）

女子被帶離現場後，可以看到馬伯騫疑似驚魂未定，他先是愣在原地好一會兒，接著露出一抹尷尬微笑。相關影片曝光後，網友不可置信表示「這一段詭異的像AI一樣」、「這女的好離譜，那麼自然地摟他臉又親他」、「男明星在外也要保護好自己，還好馬伯騫穿上了他的厚底鞋」。據了解，經紀公司已正式報警處理，並承諾將加強演出現場的安全措施。

