「趙露思哥哥」險遭強吻！ 驚險一刻 他急閃躲影片曝光

馬伯騫曾在《偷偷藏不住》中飾演趙露思的哥哥「桑延」。（圖／翻攝自 微博）

大陸男星馬伯騫因在陸劇《偷偷藏不住》中飾演趙露思的哥哥「桑延」一角人氣大升，劇中兄妹倆相愛相殺的互動更讓不少觀眾印象深刻。馬伯騫過去還曾參加選秀節目《明日之子》，在音樂發展方面也受到粉絲關注，除了是演員外，還是一名歌手，活躍於各大舞台。然而他在29日的一場演出活動，卻遭遇突然的驚嚇，一名女粉絲竟衝上台企圖強吻，引發網路熱議。

影片在網上流傳，馬伯騫當時正在台上拿著麥克風演出，一名身穿黑色外套的女子突然從舞台側面快步闖上台，起初還以為對方是工作人員，沒想到下一秒女子立刻伸手捧住馬伯騫的臉，試圖強行親吻。

廣告 廣告

突如其來的舉動也讓馬伯騫瞬間愣住，所幸他反應極快，身高加上穿厚底鞋優勢，成功往後閃避，避免嘴唇被碰到，工作人員也在事發後第一時間衝上前制止，迅速將女子帶離舞台。女子被架走後，馬伯騫一度僵在原地，臉上浮現明顯的驚訝神情，隨後才露出一抹尷尬又無奈的微笑，重新調整情緒。

相關話題「馬伯騫演出險遭粉絲強吻」衝上微博熱搜，不少網友看完影片後震驚直呼：「這波操作比AI還精準」、「我天哪真就是一臉蒙的感覺」、「想問工作人員幹嘛的，都走那麽近還沒幹嘛的時候也不攔著點，等沒得逞才上去攔」、「演出中的意外真的讓人捏了一把汗」、「這女的好離譜，那麽自然的摟他臉又要親他」、「男明星在外也要保護好自己」，事件已引發外界對藝人現場安全防護的討論。

更多中時新聞網報導

腸病毒嚴峻 3歲以下當心

《大濛》開5億公約 曾敬驊烤地瓜饗粉

w-inds.收生日驚喜 感受台粉滿滿的愛