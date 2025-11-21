趙露思喊告！針對涉侮辱帳號「啟動司法程序」 是否進組拍戲回應了

大陸女星趙露思與前東家鬧翻後，近期積極展開個人新動向，不僅成立新工作室、舉辦粉絲見面會，還於20日晚間透過直播與粉絲互動交流。面對網路上的惡意言論，趙露思工作室已發布聲明，表示已完成取證並將對涉及侮辱誹謗的帳號啟動司法程序。雖然目前沒有進組拍戲的計畫，但趙露思強調自己不會「躺平」，工作仍然是她生活中重要的一部分。

趙露思工作室宣布正式提告17名長期散布惡意言論的黑粉。（圖／翻攝微博）

在與前經紀公司銀河酷娛分道揚鑣後，趙露思積極重新建立與粉絲的聯繫，除了推出新歌曲展現自我，也透過各種管道與支持者互動。趙露思工作室最新公告顯示，針對網路上出現的惡意評論，團隊已經完成相關證據收集工作，即將採取法律行動保護藝人權益。

廣告 廣告

趙露思目前的最新影視作品是廣受歡迎的《許我耀眼》，這部作品讓許多粉絲愛不釋手，反覆觀看。關於未來的工作計畫，趙露思在直播中坦言：「還沒有進組的打算，我覺得很多事情沒這麼簡單啦，就是要慢慢的去重新接受、接納。」雖然暫時沒有拍戲計畫，但她表示會持續透過直播與粉絲保持聯繫，並強調自己不會停止工作。

趙露思粉絲希望《許我耀眼》後還有新戲可以趕快追。（圖／翻攝LINE TV）

趙露思在直播中分享了對工作的看法：「在工作裡，無論是演戲也好、設計也好，還是任何跟人交談的工作，你才能感受到對話的魅力，就是被需求的魅力。」這番話展現了她對職業的熱愛與理解。許多粉絲看到趙露思近期的狀態越來越好，雖然期待她能早日回到幕前工作，但也都表示希望她將身體健康放在首位。

更多 TVBS 報導

趙露思辦生日會暴哭！憶生病淚崩：怕不當演員 官宣成立新工作室

這女人太猛！趙露思推「英語歌」花絮曝 空降串流冠軍

TWICE出發飛高雄！ 7成員親切打招呼 子瑜日本飛台、彩瑛缺席

趙露思出手了！公布「17名黑粉」名單 硬起來提告：只是第一步

