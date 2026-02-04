趙露思夜市擺攤前「超大尺度」畫面曝光 驚呼「刺激」：電視劇都沒這樣拍！

趙露思體驗成為小吃攤老闆。翻攝Vlog

趙露思之前被直擊在夜市擺攤賣小吃，近日她也在Vlog中曝光幕後花絮，為了在三亞夜市合法擺攤，要先進行健康檢查領到「健康證」，她與合夥人特地到醫院檢查，也經過同意拍攝影片，做完後驚呼：「沒想到開頭就這麼刺激，而且尺度很大。」

影片中，趙露思與友人接連做了抽血、胸腔X光、視力等檢查項目，最終要檢查糞便，護理人員教導他們「拿棉籤在屁股裡面轉兩圈」，她與朋友聽了尷尬相視而笑，朋友還問她：「這是能錄進去的嗎？」兩人喬了半天才完成這個項目。結束後趙露思直呼：「好刺激！」、「拍電視劇都沒拍過那麼尺度大的東西。」

趙露思與夥伴聽到檢查糞便的方式都驚呆了。翻攝Vlog

嚮往「煙火氣」 趙露思擺攤原因曝光

趙露思也在節目上分享為何想擺攤的原因，覺得每一家小攤的老闆，都將所有技巧用在其中，這樣的「煙火氣」讓她覺得很有意思，也很想成為其中一員，「想成為的人和想做的事，都要去試一試。」因此她的節目名稱為《我可以是任何》。



