趙露思宣布復出拍戲！進組時間曝光 許願「藥量減半」粉絲超心疼

中國女星趙露思。取自微博趙露思工作室



女星趙露思2024年證實罹患失語症，2025年以為《許我耀眼》再攀事業顛峰，她也在跨進2026年之際透露新的工作計畫，將在今年春季復出拍戲；同時也許下新年心願，希望能讓「藥量減半」，讓粉絲十分心疼。

《許我耀眼》讓趙露思再登事業高峰，不過，因身體因素，趙露思目前無戲劇存檔。她開啟直播和粉絲聊聊近況，表示拿到多個劇本，正在篩選，預計最快春天就會進到劇組開工。她也期待新作品能與觀眾產生共鳴。

談到健康現況，趙露思坦言目前還在服藥，希望先將藥量減半，慢慢恢復健康。她承諾「會把身體調整到最佳狀態，才會正式進組拍戲，避免拖累劇組進度」。

廣告 廣告

趙露思斷開前東家「銀河酷娛」公司後事業重整，2025年憑藉《許我耀眼》再度站上高峰，目前新經紀公司是「虎鯨文娛」。

中國女星趙露思。取自微博趙露思工作室

更多太報報導

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂