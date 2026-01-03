趙露思宣布復出！春季有望進劇組開工 親吐新年心願：找回工作與生活平衡

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國人氣女星趙露思確定回歸演藝圈！她近日在跨年直播中透露，新的一年希望調整好身體狀態，找回工作與生活的平衡，並預告若進度順利，今年春季可望開工拍戲，消息一出引發粉絲關注。

中國人氣女星趙露思確定回歸演藝圈！（圖／趙露思工作室官微）

趙露思先前主演新劇《許我耀眼》，以女主角「許妍」再度回到觀眾視野；加上去（2025）年11月與新東家「虎鯨文娛」簽約成立個人工作室後，趙露思收視與網路聲量持續升溫。如今，新的一年到來，趙露思也在跨年直播上許下新年願望，她先坦言因為生病的關係有一陣子沒工作了，希望能在新的一年裡調整好自己的狀態，讓「藥量減半」，找回生活與工作之間的平衡。

廣告 廣告

談及復出規劃，趙露思透露已收到幾個不錯的劇本，也有進劇組的計畫，預計今年春季開工，若幸運的話希望能選到粉絲們喜歡的作品。 趙露思承諾，會調整好身體狀態後再開始拍戲，「希望大家能把焦點放在拍戲上，而不是趙露思的身體狀況」。

除了戲劇演出，趙露思也分享音樂方面也有收到不錯的歌曲，預計年初就能讓粉絲們聽到，她會盡全力拍攝新MV、參加綜藝等，拓展新的領域。

更多FTNN新聞網報導

沈玉琳慶58歲生日！臉頰凹陷暴瘦現身 親揭復出時間：快要可以見面了

時隔5年重返舞台！ 辛龍興奮嗨喊：非常榮幸為大家演出

趙露思成短影音企劃王！把劉宇寧拍得超帥 大讚：真的很佩服她

