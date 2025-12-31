趙露思愛喝「葛根茶」，竟讓它「1年賣出8年量」！專家認證：熬夜後喝真的顧肝又排毒！

collage002

長期關注趙露思的粉絲不難發現，注重養生的她除了時常分享自己愛喝的「蘋果水」之外，也多次提到日常會飲用「葛根茶」，因為不是業配，網友隨後搜出品牌，直接帶動該葛根茶品牌「1天賣出8年量」，不僅讓趙露思坐實帶貨女王名號，同時也使「趙露思葛根茶」成為熱門搜尋關鍵字。不少網友好奇，這款看似低調的養生茶飲究竟有什麼來頭？對此，食療養生專家王明勇老師也特別在小紅書上解析葛根茶的成分與適合族群，引發不少討論。

葛根是什麼？為何被稱為「亞洲人蔘」

王明勇老師指出，市面上的葛根茶多半是由葛根加工而成的半成品，不同品牌在原料比例與製程上略有差異，但核心成分皆來自「葛的根部」。在傳統飲食文化中，葛根自古便被稱為「亞洲人蔘」，原因在於其營養組成相當多元。

從營養學角度來看，葛根的主要成分仍以碳水化合物（澱粉）為主，並含有少量蛋白質，同時富含礦物質、微量元素與部分維生素。更值得關注的是，葛根中含有葛根素、類黃酮等植化素，研究顯示，這類成分可參與身體的代謝與調節機制，對抗氧化、促進循環與維持整體健康具有輔助角色。

熬夜後喝、可解酒？專家這樣看

趙露思曾分享，自己會在熬夜後飲用葛根茶，並提到它有助於身體調整狀態，甚至被網友解讀為「解酒」、「幫助肝臟代謝」。對此，王明勇老師說明，葛根中所含的水溶性膳食纖維，確實能在腸道中吸附部分不需要的代謝物，協助排出體外；加上其植化素特性，對於日常保養與調整生理機能有一定幫助。

不過老師也提醒，葛根屬於性質偏涼的食材，並非所有人都適合大量飲用。腸胃較為虛寒、容易腹瀉的人，在食用時需特別留意份量，避免因過量而造成腸胃不適。

怎麼喝比較安心？搭配方式是關鍵

若擔心葛根的寒涼屬性，王明勇老師建議可搭配溫熱性食材一起飲用，例如加入少量薑片或紅糖，能中和寒性、提升整體適口性。此外，也應避免與過於刺激的食物同時食用，包括油膩、辛辣料理或酒精飲品，糖分也不宜添加過多，才能喝得安心又無負擔。

葛根茶 vs. 葛根粉，差別在哪？

市面上除了茶飲形式，也有不少人選擇購買葛根粉。兩者雖同樣來自葛根，但加工方式不同，營養重點也有所差異。

葛根粉的澱粉含量較高，更接近健康澱粉類食品，最常見的吃法是用冷水調成漿狀後，再用沸水快速沖開成糊狀，可加糖、蜂蜜、牛奶或堅果調味，能增加飽足感；相較之下，葛根茶多以葛根片泡水，保留較多葛根素與類黃酮，風味清爽，更適合作為日常茶飲。

哪些人要特別注意？

王明勇老師也提醒，由於「葛根粉」澱粉比例偏高，若有體重管理需求或血糖控制考量的人，食用時需更加留意份量。若想提升營養均衡度，可將葛根粉搭配無糖優格或希臘優格、堅果或莓果等優質蛋白質與健康脂肪來源一起食用，有助於延緩血糖波動，也讓營養攝取更完整。

整體而言，葛根相關製品屬於輔助型的日常保養食材，適量、搭配得宜才是關鍵。與其盲目跟風，不如依照自身體質與生活型態調整，才能真正喝出適合自己的健康節奏。

