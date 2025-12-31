趙露思愛喝「葛根茶」，竟讓它「1年賣出8年量」！專家認證：熬夜後喝真的顧肝又排毒！
長期關注趙露思的粉絲不難發現，注重養生的她除了時常分享自己愛喝的「蘋果水」之外，也多次提到日常會飲用「葛根茶」，因為不是業配，網友隨後搜出品牌，直接帶動該葛根茶品牌「1天賣出8年量」，不僅讓趙露思坐實帶貨女王名號，同時也使「趙露思葛根茶」成為熱門搜尋關鍵字。不少網友好奇，這款看似低調的養生茶飲究竟有什麼來頭？對此，食療養生專家王明勇老師也特別在小紅書上解析葛根茶的成分與適合族群，引發不少討論。
葛根是什麼？為何被稱為「亞洲人蔘」
王明勇老師指出，市面上的葛根茶多半是由葛根加工而成的半成品，不同品牌在原料比例與製程上略有差異，但核心成分皆來自「葛的根部」。在傳統飲食文化中，葛根自古便被稱為「亞洲人蔘」，原因在於其營養組成相當多元。
從營養學角度來看，葛根的主要成分仍以碳水化合物（澱粉）為主，並含有少量蛋白質，同時富含礦物質、微量元素與部分維生素。更值得關注的是，葛根中含有葛根素、類黃酮等植化素，研究顯示，這類成分可參與身體的代謝與調節機制，對抗氧化、促進循環與維持整體健康具有輔助角色。
熬夜後喝、可解酒？專家這樣看
趙露思曾分享，自己會在熬夜後飲用葛根茶，並提到它有助於身體調整狀態，甚至被網友解讀為「解酒」、「幫助肝臟代謝」。對此，王明勇老師說明，葛根中所含的水溶性膳食纖維，確實能在腸道中吸附部分不需要的代謝物，協助排出體外；加上其植化素特性，對於日常保養與調整生理機能有一定幫助。
不過老師也提醒，葛根屬於性質偏涼的食材，並非所有人都適合大量飲用。腸胃較為虛寒、容易腹瀉的人，在食用時需特別留意份量，避免因過量而造成腸胃不適。
怎麼喝比較安心？搭配方式是關鍵
若擔心葛根的寒涼屬性，王明勇老師建議可搭配溫熱性食材一起飲用，例如加入少量薑片或紅糖，能中和寒性、提升整體適口性。此外，也應避免與過於刺激的食物同時食用，包括油膩、辛辣料理或酒精飲品，糖分也不宜添加過多，才能喝得安心又無負擔。
葛根茶 vs. 葛根粉，差別在哪？
市面上除了茶飲形式，也有不少人選擇購買葛根粉。兩者雖同樣來自葛根，但加工方式不同，營養重點也有所差異。
葛根粉的澱粉含量較高，更接近健康澱粉類食品，最常見的吃法是用冷水調成漿狀後，再用沸水快速沖開成糊狀，可加糖、蜂蜜、牛奶或堅果調味，能增加飽足感；相較之下，葛根茶多以葛根片泡水，保留較多葛根素與類黃酮，風味清爽，更適合作為日常茶飲。
哪些人要特別注意？
王明勇老師也提醒，由於「葛根粉」澱粉比例偏高，若有體重管理需求或血糖控制考量的人，食用時需更加留意份量。若想提升營養均衡度，可將葛根粉搭配無糖優格或希臘優格、堅果或莓果等優質蛋白質與健康脂肪來源一起食用，有助於延緩血糖波動，也讓營養攝取更完整。
整體而言，葛根相關製品屬於輔助型的日常保養食材，適量、搭配得宜才是關鍵。與其盲目跟風，不如依照自身體質與生活型態調整，才能真正喝出適合自己的健康節奏。
封面及內文圖片來源：小紅書、shutterstock
更多女人我最大報導
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
50歲也能1個月瘦3kg！熊抱式深蹲大爆紅，1時間練減肥更有感，還能長壽健康
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 16
吃錯菜恐傷腎？醫點名5大高鉀蔬菜 「1類人」少吃保命
腎臟病患者排出鉀離子的能力下降，累積在體內易造成高血鉀，進而出現無力、心律不整，嚴重恐死亡。腎臟科醫師洪永祥指出，蔬菜對健康族群有多種益處，特別是深綠色蔬菜。然而，腎臟病、腎絲球過濾率低於45分的人，需要注意鉀的攝取量，對此分享5種高鉀蔬菜，例如川七、莧菜。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
花椰菜抗癌抗發炎，怎麼吃最營養？教你「1日花椰菜食譜」讓營養翻倍
你以為花椰菜只是補纖維？那你真的小看它了！很多媽媽認為花椰菜只是清燙配色用的蔬菜，但事實上，這一顆顆綠色小樹才是全家健康的防護罩。研究肯定，花椰菜是飲食中抗癌、抗老、護心的主力。《優活健康網》特選此篇，花椰菜正確吃法大公開，可掌握3方法營養最多。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
專家點名「3種假健康飲料」害變胖、血糖失控！ 很多人幾乎天天喝
在進行體重與健康管理時，許多人會特別留意三餐內容，卻常忽略「每天喝下肚的飲品」。其實，市售飲料中有不少選項，看似清爽或標榜健康，卻可能在不知不覺中增加身體負擔。日本網站「tsuyaplus.jp」指出，飲品的選擇若長期不當，可能影響血糖穩定、腸道環境與整體代謝狀態。以下整理出平時刻意避開的 3 種常見飲料，提醒民眾留意。 1、市售咖啡拿鐵咖啡中的咖啡因，被認為有助於提振精神與促進能量利用，因此不少人習慣每天來一杯。但營養師提醒，市售咖啡拿鐵往往額外添加糖分，整體糖量並不低。由於飲料屬於液態，糖分吸收速度快，容易影響血糖平衡，反而讓原本咖啡的好處大打折扣。▲建議選擇：可改選無糖黑咖啡；若想喝拿鐵，建議在家自行製作，控制用量與甜度，更符合健康原則。 2、標示「零」的飲料市面上常見標榜「零熱量」、「零糖」的飲品，看似對體重管理友善，但營養師提醒，這類產品多半使用人工甜味劑。部分研究指出，某些人工甜味劑可能干擾腸道菌相平衡，進而影響營養吸收、代謝效率，長期下來也可能對腸道與膚況造成影響。▲建議選擇：比起追求「零」標示，選擇原料單純、無多餘添加物的飲品，更有助於長期健康維持。 3、果汁100％飲常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
黑巧克力「越吃越年輕」新研究證實抗老關鍵！3招吃對才有用
提到甜食，多數人第一個聯想到的往往是影響血糖、讓人「老得快」，但這個印象，可能需要重新校正。食安專家楊世煒（韋恩）近日在臉書分享最新研究，黑巧克力中的關鍵成分「...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「水煮蛋」不是人人能吃？中醫曝3地雷 感冒吃恐咳更慘、燒更久
雞蛋被視為營養豐富的日常食材，富含蛋白質與多種維生素，對身體有不少好處。然而，中醫師倪海廈提醒，雞蛋並非人人都適合、也不是隨便吃就健康，特別是看似清淡的水煮蛋，若食用方式不當，反而可能讓補品變成「毒藥」，加重體內寒濕，導致精神疲倦、脾胃受損，越吃越虛，他並分享水煮蛋的「3大禁忌」與「黃金3吃法」。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 18
吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕
許多減重族對「花生」敬而遠之，認為其油脂含量驚人，但其實花生在豆類家族中擁有極佳的營養價值。日本美容健康網站「tsuyaplus.jp」指出，花生富含膳食纖維與「鎂」，不僅能改善腸道環境，更有助於醣類與脂質代謝。有趣的是，比起直接嚼花生，專家更推薦食用「花生醬」，認為其營養吸收率與體態管理效果更勝一籌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 4 天前 ・ 10
不是老化！70歲爺頭暈、常跌倒、視力變差…醫揭缺「1營養素」恐釀8症狀：吃素者最常中
許多人年長後注重養生，認為吃素可以預防心血管疾病，卻忽略部分營養素只能從動物性來源攝取。一名70歲爺爺近3個月來出現頭暈、走路重心不穩、視力下降等症狀，輾轉求助多科門診仍找不到原因，直到檢查發現他長年茹素、食慾不佳，確診為維生素B缺乏引發的營養性神經病變。醫師提醒，素食雖有健康優點，但若營養不均，特別是維生素B12、B1不足，恐導致頭暈、麻木、情緒與認知異常，甚至被誤認為老化或失智。高齡者、全素食者與飲食單一族群，更需留意補充關鍵營養素。幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 1
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
「1題目」測失智風險！一堆人當場卡住 醫警告：不是反應慢
台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。 輕度失智最常被誤認為正常老化 錯失介入時機 台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科黃宗正主任指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。 失智症三大類型 有些其實「可逆」 黃宗正進一步說明，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如:營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復。 新篩檢工具「腦適能測驗–7」 7題快速抓出細微變化 臨床常見的失智症篩選量表，如:簡易心智量表（MMSE）、智能常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 5
鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？鹽滷吃多會中毒？自製鹽滷豆花比例推薦
最近相當流行在家自製鹽滷豆花，甚至全聯也熱賣鹽滷豆腐，但鹽滷是什麼？吃鹽滷豆花、鹽滷豆腐又有哪些健康益處呢？營養師表示，鹽滷含有多種礦物質，能維持體內電解質平衡，加上黃豆，能提供植物性優質蛋白質、異黃健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
按摩按半天身體還是「緊」？醫師揭：真正讓你全身卡住的不是肌肉
你是不是常有這種感覺，明明去按摩了，肌肉也放鬆了，但脖子、肩膀或腰部還是覺得卡卡的，彎腰、轉頭時有拉扯感，甚至全身還是不太對勁？營養功能醫學醫師劉博仁指出，多數人誤以為問題在肌肉，實際上真正影響你身體柔軟度的，是被忽略的「筋膜」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
地瓜哪種顏色最營養？黃肉穩血壓 選「1品種」抗衰老
台灣地瓜分為黃肉、紅肉與紫肉，每一種的營養價值略為不同。營養師林俐岑指出，黃地瓜的鈣、鉀含量高，有助於維持骨骼健康、穩定血壓；紅肉地瓜含有β-胡蘿蔔素，幫助護眼、維持皮膚健康與提升免疫力；紫肉地瓜則是含大量花青素，保護心血管，延緩衰老。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
梅毒升溫！ 染病破9千例 15至24歲年輕人上升最多
疾管署今公布最新性傳染病監測數據，梅毒疫情持續升溫。疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君指出，今年截至11月30日，全國梅毒新增9,072例，較去年同期略增2%，其中15至24歲族群上升最為明顯，今年1月至11月新增1,722例，年增9%，顯示年輕族群仍是性病防治的關鍵對象。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 14
長時間穿羽絨外套險喪命！ 男子罹「羽絨肺」呼吸衰竭
福建省一名男子因血氧飽和度驟降至85%緊急送醫，經檢查確診為過敏性肺炎並出現呼吸功能衰退。醫師追查病因發現，患者近一個月來為抵禦寒冷天氣，幾乎每日穿著同一件網購廉價羽絨外套長達12小時以上，該外套已明顯破損且縫線處持續漏出羽絨飄散空氣中，導致患者反覆吸入羽絨微粒引發肺部發炎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 5 天前 ・ 11