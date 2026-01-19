趙露思愛牌RABEANCO 2026新款曝光！品牌正式進駐台南三井OUTLET，獨家大包登場

源自米蘭的包袋品牌RABEANCO，繼2025年10月份進駐台北信義區開設旗艦店後，2026年初宣布正式進駐南台灣，於MITSUI OUTLET PARK台南（三井OUTLET）開設全新店舖，不僅集結趙露思同款、高人氣手袋，更同步亮相了2026春夏新品！

趙露思《許我耀眼》同款RABEANCO手袋必收！品牌正式進駐台北信義區，台灣限定款很時髦！

RABEANCO 2026春夏新款CUBE II 系列

CUBE ll斜挎包

廣告 廣告

RABEANCO 2026春夏推出全新CUBE ll系列，立體翻蓋包的設計採用優雅菱格紋絎縫，側面三角結構包型在輕薄之餘依然提供大容量功能性，帶有流蘇的拉鍊低調點綴，總共推出6款顏色選擇，除了基礎的黑白顏色之外，奶油色、綠松石、橄欖色……更能顯現破舊風格的油蠟牛皮質感，兼具慵懶與個性的氣質。

直達官網

CUBE ll多用途背包

CUBE ll系列另一款多用途背包尺寸相比較為輕巧，同樣的三角立體結構下，轉換為直式的包型，不僅本身即配置短手提把，鏈帶部份更能隨心變化為雙肩背包或是單肩背袋，自然的垂褶效果則可說是新款CUBE ll系列的精髓特點。

直達官網

台南三井OUTLET獨家款

CUBE II 大型單肩斜背袋

RABEANCO台南三井OUTLET新店舖獨家推出CUBE ll系列的大尺寸版本，身為「大包控」的女孩不能錯過，加重份量後的包身更顯自在率性，也多了分成熟幹練氣場。









延伸閱讀：

《許我耀眼》趙露思同款肩包哪裡買？3經典必收包推薦

趙露思《許我耀眼》同款RABEANCO手袋必收！品牌正式進駐台北信義區，台灣限定款很時髦！





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Valentino新春燈會體驗東方文化與義式融合：遊戲小攤＋藝術燈籠好好玩！孫儷、宋祖兒…都來拜早年

● 凱特王妃44歲生日快樂！釋出療癒影片賦予「藍寶石訂婚戒指」新意義