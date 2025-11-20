趙露思才剛宣布新東家！工作室立刻開戰了 無預警發聲明喊告17人

趙露思轉換新東家展開維權行動。翻攝微博

中國當紅女星趙露思和前經紀公司銀河酷娛開撕之後，近日與新東家虎鯨娛樂展開合作，並宣布成立新工作室。20日她的工作室官方微博發出聲明，表示將對17個微博帳號提告。

聲明中指出：「近幾個月以來，網絡上頻繁出現部分主體針對趙露思女士的侮辱及誹謗言論，相關行為已嚴重侵害趙露思女士的名譽權、肖像權等合法權益，且破壞了網絡清朗行動的秩序，性質惡劣，應當依法予以追究。」

維權第一步！喊話：持續使用法律武器

文件由「北京熠而叁思文化科技有限公司」為名發出，並表示：「以上只是我司為維護趙露思女士合法權益的第一步，互聯網非法外之地，我們會堅持且持續地使用法律武器維護藝人的合法權益。在此鄭重警告相關侵權主體，立即停止違法行為，刪除全部侵權內容，否則將依法追究其法律責任，絕不姑息。」

趙露思工作室發出聲明喊告。翻攝微博



