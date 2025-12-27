趙露思拍到住院！爆《戀人》空降上線 粉絲開罵了
中國女星趙露思去年年底在拍攝新戲《戀人》時候，健康亮紅燈嚴重到住院並復健多個月，如今也慢慢回歸螢光幕，豈料，今（27日）無預警爆出《戀人》將在以8集形式在明日上線，引發網友討論飆上熱搜。
趙露思去年拍攝《戀人》時生病癱坐輪椅照片一出，就有狗仔出面爆料，指出趙露思花費許多心力卻遭受「陰陽劇本」導致憂鬱症加重，而拍攝過程健康出問題遭無視，讓她靠吸氧硬撐拍完戲。隨後在趙露思住院、復健後，《戀人》更是直接解散劇組，並要求趙露思賠償，種種事件都讓她之前直接在微博開戰。
如今卻爆出沒有拍攝完成的《戀人》，刪減到8集形式，將於明天空降開播，對此，粉絲紛紛開轟，「不關心，不了解，路人，劇粉想看就看，粉絲保持沈默」、」不知道，反正露思說許我耀眼是她現階段最後一部待播劇」、「一部沒有拍完的就把女主送進醫院的劇，女主又不是趙露思，提她幹啥？」
