趙露思搞怪翻唱出事了 方大同粉絲怒批「缺乏尊重」

趙露思手拿水瓶模仿麥克風，翻唱歌手方大同的經典曲目「特別的人」。（取材自微博）

中國女星趙露思近期居家舉辦個人直播「露思晚會」，與粉絲互動中，本想展現親民幽默的一面，卻因表現方式過於「放飛自我」，引來網友熱議。其中包括以搞怪方式翻唱方大同經典曲目，卻被指不尊重原作，引發網路熱議。

噓！星聞報導，趙露思在直播中手拿水瓶模仿麥克風，翻唱歌手方大同的經典曲目「特別的人」。不同於原曲的深情演繹，她以誇張表情、浮誇唱腔及輕鬆搞怪的方式進行「惡搞翻唱」，引來部分網友批評，認為她對音樂與創作者缺乏尊重。不少留言指她「過於油膩」、「不分場合」，甚至有人質疑：「不敢相信趙露思一個曾經經歷抑鬱的人，竟會拿這首抒情歌開玩笑。」

不過，也有粉絲替她緩頰，認為批評過於嚴苛，「黑粉把方大同拉出來攻擊趙露思，難道這就是尊重嗎？」、「大同不會想捲入這種紛爭，有心人不要牽扯他。」甚至有網友指出，「露思一開始是認真唱，後面才搞怪，這其實是她和粉絲之間的幽默互動。」

除了歌曲風波，趙露思在直播中大跳韓團 TWS 的「OVERDRIVE」大熱「撒嬌舞」時也踩雷。她在一開始誤稱該舞蹈為「蚊子舞」，隨後又自嘲跳起來像「蒼蠅」，這番言論立刻點燃了TWS粉絲的怒火，認為她侮辱了偶像的作品。

