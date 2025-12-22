趙露思有「深海恐懼症」 為工作連4天泡在水裡

趙露思為戲挑戰極限，克服怕水與深海恐懼，首度化身「海女」下水採珠。她與劉宇寧主演的古裝劇《珠簾玉幕》，戲中她飾演命運多舛的採珠奴「端午」，開場就得潛入水下拍攝，為角色付出不少心力。

趙露思。（圖／緯來戲劇）

趙露思坦言自己其實不黯水性，還有深海恐懼症，平時甚至不太敢搭船，卻為了詮釋角色特地找教練學潛水，連續四天泡在水裡拍戲。原以為會在游泳攝影棚完成拍攝，沒想到橫店片場被美術團隊打造得宛如「橫店峇里島」，逼真場景讓她又怕又驚嘆。她回憶一開始下水時眼前一片模糊，只能強迫自己冷靜下來，「來都來了，就一定要把戲拍好。」

廣告 廣告

趙露思與劉宇寧。（圖／緯來戲劇）

劇中，趙露思與劉宇寧一開始關係緊張，從衝突對立到逐漸被彼此吸引。其中一場戲，劉宇寧飾演的「郎主」踩住端午的手，逼她交出母親留下的遺物，趙露思在地上哭喊掙扎，畫面讓不少觀眾心疼。她事後笑說，其實對方只是輕輕放腳，是自己太入戲，沒想到演技反而讓大家看得揪心。

談到角色，趙露思形容端午幾乎從第一集就站在命運谷底，為了活下去一次次咬牙撐過難關。她說自己讀劇本時多次被角色打動，甚至忍不住想「她真的快撐不下去了吧」，但也正因為這份韌性，才讓她決定接下這個挑戰。她感慨表示：「愈努力的人，愈有選擇權，這就是努力的意義。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音