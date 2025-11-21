趙露思槓上黑粉！大動作檢舉帳號 虎鯨文娛霸氣聲明：只是第一步

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國人氣女星趙露思先前與前東家「銀河酷娛」解約，加上健康因素等原因，工作因此暫停1個月。近期趙露思再度以新劇《許我耀眼》重回螢光幕前，隨後便簽約阿里巴巴旗下影視公司「虎鯨文娛」，重啟演藝事業。20日趙露思工作室更大動作檢舉17個黑粉帳號，並表示：「只是維護趙露思女士合法權益的第一步。」引起粉絲熱議。

20日趙露思工作室更大動作檢舉17個黑粉帳號，並表示：「只是維護趙露思女士合法權益的第一步。」（圖／趙露思工作室官微）

趙露思工作室20日發表嚴正聲明指出，近期網路上針對趙露思進行汙辱及毀謗言論，「已嚴重侵害到趙露思女士的名譽權、肖像權等合法權益，也破壞了網路清朗行動的秩序，性質惡劣，應依法追究。」並與律師團隊大動作檢舉17個黑粉帳號，強調「只是維護趙露思女士合法權益的第一步。」呼籲涉事帳號立即停止違法行為，否則將依法追究。

廣告 廣告

聲明發布後，不少網友也在留言區表示，「保護好女神，繼續告，我要看到後續，不要停」、「支持趙露思维權，網路不是法外之地！繼續告，绝不和解！」、「做的很好，值得表揚，還要繼續努力，遠遠不够」，紛紛支持應維護趙露思的權益。

趙露思工作室20日發表嚴正聲明指出，近期網路上針對趙露思進行汙辱及毀謗言論，「已嚴重侵害到趙露思女士的名譽權、肖像權等合法權益」（圖／趙露思工作室官微）

更多FTNN新聞網報導

砸17億搶人！趙露思新東家出手闊氣 強勢回歸演藝圈倒數

趙露思逆襲爽翻！生日會爆棚20萬人搶 前東家銀河酷娛爆股東撤資危機

趙露思「前東家CEO」成新經紀人！8年前帶她進演藝圈 超硬背景曝光

