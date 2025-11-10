趙露思正式回歸！辦生日會「5000張門票全部免費」 含淚告白：以為再也無法演戲​

大陸女星趙露思11月8日在成都舉辦「思念如面」27歲生日會，現場不僅宣布成立個人工作室正式復出，也首度公開過去一年罹患重度憂鬱、焦慮及失語症的經歷，坦言一度以為演藝生涯將因此結束。

這場生日會的最大亮點，是門票完全免費、卻必須通過答題篩選才能獲得入場資格，展現她與粉絲之間的深厚互動。趙露思在台上哽咽感謝粉絲支持：「休息了快一整年，才發現我真的很需要你們。」

她透露，去年拍攝劇集《戀人》期間健康出狀況，一度坐輪椅就醫，診斷出重度憂鬱、焦慮及失語症，只能全面停工休養。如今重返舞台，她以紅髮造型現身，換上6套訂製禮服，開麥演唱8首歌曲，包括新曲《Black Veil Bride》和戲劇《許我耀眼》主題曲《像煙火愛過》。

談到低潮時期，她動情表示：「兩個月前，我還以為自己再也不能當演員……謝謝你們讓我重新站上來。」現場播放她從《傳聞中的陳芊芊》到近年作品的片段，她也特別提到角色「許妍」陪伴她走出陰霾，真摯發言讓不少粉絲感動落淚。

經歷與前東家「銀河酷娛」的合約糾紛後，趙露思如今成立個人工作室重新出發。團隊也發文寫下祝福：「願27歲後的趙露思，永遠被真心與自由圍繞。」活動結束後，粉絲還舉辦燈光應援，相關話題登上熱搜，象徵她人氣依舊不減。

