趙露思歷經解約風波 網驚星光大賞「2年變化判若兩人」

趙露思現身2025騰訊星光大賞，獲得「年度影響力藝人」獎項。（圖／翻攝自趙露思工作室 微博）

大陸女星趙露思近年話題不斷，今年更因與前東家「銀河酷娛」解約風波，簽約新經紀公司「虎鯨文娛」，掀起高度關注，行事與心境的轉變也成為外界討論焦點。近日她現身「2025騰訊星光大賞」，並以壓軸之姿登上紅毯，與2023年現身活動狀態形成強烈對比，2年之間的態度變化，再度引發網友熱議。

回顧2023年星光大賞，當時的趙露思仍被視為當紅「95流量小花」，上台時步伐輕快、神情笑容甜美，舉手投足充滿青春氣息，給人活潑俏皮、帶點稚嫩的印象。相較之下，2025年再度站上同一舞台，她整體氣場明顯不同，步伐沉穩、表情內斂，眼神中少了當年的稚嫩，多了篤定與故事感，被不少網友形容為「一眼就看得出來經歷過事」。

廣告 廣告

這樣的轉變，被認為與她這近年所經歷的風波有關，趙露思歷經解約爭議、身心健康狀態調整，也憑藉作品《許我耀眼》成功實現事業反轉，在2025年星光大賞上，以壓軸登上紅毯，並獲得「年度影響力藝人」獎項，她在台上與紅毯上的表現從容大方，不再刻意迎合外界目光。

不過，趙露思當天的造型仍掀起討論，她以較為濃重的眼妝亮相，被部分網友批評「看起來很髒」、「和服裝不搭」、「化妝師是不是有仇」，相關評論迅速在網路延燒。面對爭議，她隨後親自在直播中回應，甚至一邊卸妝一邊說明，坦言當天並未請專業化妝師，而是自己完成妝容。

趙露思也直言，經歷風雨後，早已不再為妝容、服裝等外在評價而內耗，語氣相當坦率：「我不可能今年經歷一年了，還在內耗妝不妝容的事情、裙不裙子的事情，對於我來說沒那麽重要了。」，她更看開表示：「不好看就不好看唄，劇播的好就行了唄。」

從2023年的甜美活潑，到2025年的沈穩篤定，趙露思的變化不只反映在外型與氣質，更體現在態度上，許多網友認為，所謂的「面相變化」，其實是心境成長，在經歷沉澱後，逐漸走向成熟階段。

更多中時新聞網報導

冬季流感罕見低點 春節高峰可望和緩

陶喆洛杉磯開唱 愕聞北捷事件

1年強制停藥 引發惡性循環 IBD病團盼健保鬆綁