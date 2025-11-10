趙露思淚崩自爆「差點當不了演員」 新東家砸17億違約金救她

中國女星趙露思昨日在成都舉辦27歲生日見面會，正式宣布成立新工作室，與前東家銀河酷娛劃清界線。這場免費見面會採取嚴格入場機制，設計50道通關題配合0元門票，僅有完成所有答題並通過實名認證的粉絲才能入場。

趙露思在見面會上多次情緒激動，她邊擦眼淚邊對粉絲表示，兩個月前確實認為可能沒辦法再當演員，因為實在太難了。她感性地說，現在粉絲和她都一起回到舞台上，讓她覺得就算生病了也沒什麼大不了，還是可以做自己想做的事情。

廣告 廣告

據了解，趙露思已與阿里巴巴投資的虎鯨文娛簽約五年。虎鯨文娛原為阿里大文娛旗下公司，今年5月更名。簽約條件包括她需協助培養新人兩年，等於零成本完成轉會。原本外界盛傳她需支付4億人民幣，約新台幣17億元的違約金賠償，如今傳已一筆勾銷，使她得以全身而退。

值得注意的是，趙露思的新經紀人李煒身分特殊。他不僅是前銀河酷娛創辦人及CEO，更是8年前挖掘趙露思進入演藝圈的伯樂。這次見面會的主辦公司熠而参思，正是李煒名下的公司，主要股東包括他本人、虎鯨文娛及張梓穎。等於是李煒與虎鯨文娛聯手，要將趙露思的演藝事業推向另一個高峰。

趙露思與銀河酷娛的合約糾紛持續一年多，期間傳出遭壓榨與霸凌，雙方關係降至冰點。她曾被批評忘恩負義，辜負一手把她捧紅的公司。但粉絲認為，她感恩的是李煒，和她合作默契最好的也是李煒，而不是現在銀河酷娛的經營團隊。

趙露思曾因罹患失語症停工，陷入事業低潮。但她憑藉《許我耀眼》成功翻身，讓虎鯨文娛決定出手簽下她。據傳虎鯨文娛還特別為她開設經紀部門，讓趙露思成為旗下唯一藝人，顯示對她的重視程度。

在見面會上，趙露思穿著名牌服飾與珠寶亮相，展現十足氣勢。她一連換上多套造型，從華麗禮服到甜美洋裝，每次登場都引起粉絲尖叫。她不僅親唱新歌《Black Veil Bride》，還與粉絲熱情互動。

趙露思回歸後動作頻頻，先發布兩首新歌，第一首上線兩天粉絲收藏量突破200萬。她在見面會上感謝李煒一路以來的支持，讓她能夠重回舞台。粉絲紛紛留言表示，不論她去哪家公司，都會一直支持她，無論去哪裡都會在她身邊。

這次成功轉會象徵趙露思正式走出低谷，準備開啟演藝事業全新篇章。憑藉《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》等劇成為一線流量女星的她，如今在新東家和老伯樂的協助下重新出發，粉絲都期待她未來的新作品。

更多品觀點報導

新壽讓北士科地上權！董座魏寶生：國家公益為先 不涉及背信

北士科地上權爭議驚動吳東亮！致函黃仁勳 尊重新壽解約決定

