趙露思為助農「硬吃蜂蜜」10多天未癒 脖子過敏仍甜笑現身錄綜藝

眼尖網友發現，趙露思過敏尚未痊癒。（圖／翻攝自 IG@rooosyzh09）

27歲大陸女星趙露思近年話題不斷，先前與前東家「銀河酷娛」的解約風波一度引發高度關注，隨後簽約新經紀公司「虎鯨文娛」，隨著新戲《許我耀眼》播出後人氣回溫，工作動向也再度成為粉絲焦點。

近日她錄製全新綜藝《不好笑就露宿街頭》的畫面曝光，趙露思身穿白色平口蕾絲上衣，外搭淺咖啡色短版外套，下半身搭配牛仔褲，微微露出腰線，整體造型甜美中帶點小性感，氣色與狀態看起來相當不錯，面對在外守候的粉絲也親切揮手打招呼，招牌笑容依舊。

廣告 廣告

不過眼尖網友卻發現，她頸部與鎖骨一帶出現明顯膚色不均、大片泛白與紅疹痕跡，疑似過敏尚未痊癒。據了解，趙露思於1月28日參與公益助農直播時，因直播販售蜂蜜產品，雖明知自己對蜂蜜過敏，仍為了證明產品真實性而試吃少量，約1至2小時後，脖子便出現過敏反應，即使事隔十多天，直到2月8日錄製節目時，過敏痕跡仍清晰可見。

此事在網路上掀起熱議，部分網友大讚她為助農「用心良苦」，明知可能會有過敏反應，卻依然堅持證明產品真實；也有聲音心疼她為了澄清部分網友質疑聲音，而犧牲健康，呼籲應避免再接觸過敏原。當時直播中就有不少粉絲留言，「如果真的過敏就不要勉強」、「她吃完後真的開始過敏了」，敬業態度讓不少人直呼又心疼又佩服。

更多中時新聞網報導

「喜劇摔」太搞笑 沙扎德一摔停拍10分鐘

出國帶回食品禁轉售 查獲最少罰3萬

陳美鳳合作畢書盡 砸7位數備戰袍