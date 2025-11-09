趙露思爆新經紀人是「他」！8年前帶她入行 現場哽咽道謝

中國女星趙露思爆如今經紀人為前銀河酷娛的CEO李煒。（圖／翻攝自微博）





中國女星趙露思昨（8日）晚間在成都舉辦粉絲生日音樂派對，正式宣布和經紀公司銀河酷娛解約，成立個人工作室，而如今更爆出當時將趙露思簽約出道的前銀河酷娛的CEO李煒，是她如今的經紀人，也為她籌辦了這次的見面會。

趙露思在生日會上，多次哽咽表達了自己這段時間以來的難受情緒，但如今也算苦盡甘來，拿回了工作室、簽約新公司，徹底擺脫了銀河酷娛，雖然當時她灑脫的說退圈也沒關係，但也在生日會上承認自己還是很擔心再也不能當演員。

並且趙露思也向坐在台下，引領她進入演藝圈的銀河酷娛前CEO李煒表達感謝，「其實刀哥（李煒）是8年前簽下我的那個老闆，也離開了公司（銀河酷娛），無論我是趙露思也好，或者是一個演員也好，但他對我一直都很好」，說到這裡趙露思也多次哽咽。

如今指出趙露思的新經紀人便是李煒，這次粉絲生日音樂派也是李煒為其主辦，而兩人也被網友讚為「伯樂遇千里馬，相知相惜」，透露當時李煒被創始人排擠走，提及過最放不下趙露思，如今兩人再度合作、重新啟航。



