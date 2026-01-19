趙露思王鶴棣貼身熱舞！公主抱超曖昧 他竟被轟「忘本」

王鶴棣、趙露思貼身熱舞。（圖／翻攝自海草音樂官方 微博）

25歲男星王鶴棣因陸版《流星花園》飾演「道明寺」出道，憑仙俠劇《蒼蘭訣》走紅。近日，他在澳門舉辦個人演唱會，特別邀請女星趙露思擔任唯一特邀嘉賓。兩人同為四川出身的頂流藝人，首次同台就引發高度關注。粉絲早在官宣階段就討論沸騰，正式演出後更在社群平台掀起熱議，直呼這場「川渝雙頂流合作」亮眼十足。

演唱會上，王鶴棣與趙露思合唱〈Pretty〉，舞台以紫藍色星空和花瓣投影作背景。王鶴棣以金髮西裝造型登場，趙露思則穿黑色短版背心搭低腰彩色格紋長裙，展現纖細腰線。兩人在舞蹈編排中互動親密，演出尾聲，趙露思甚至嘗試公主抱王鶴棣，雖然笑場，但自然反應讓現場尖叫聲不斷，成為當晚名場面之一。

舞台互動不只停留在表演，串場環節兩人還用四川話互動，王鶴棣喊「非常高興邀請老鄉趙露思來我的演唱會耍！」趙露思回應「非常開心！」，濃濃家鄉味讓粉絲直呼親切。幕後花絮也顯示兩人排練非常認真，趙露思提前三天抵達澳門，全開麥練到嗓子沙啞仍堅持完成，王鶴棣也調整歌詞配合她的聲線。舞台表現自然不刻意，四川話互動和笑場公主抱都成為加分亮點，粉絲紛紛在網上大讚「默契滿分」、「首次合作就爆表」。

不過這次合作也引發部分爭議，部分《蒼蘭訣》「棣欣引力」CP粉對王鶴棣未邀虞書欣擔任嘉賓感到不滿，甚至有人宣布脫粉，並質疑他未提及角色「東方青蒼」，批評「忘本」。相關單位澄清，因版權限制，王鶴棣過往多部影視作品角色無法在演唱會中使用或提及。但仍有不少網友力挺兩位藝人的自主選擇，認為舞台亮點十足，四川話互動親切，公主抱結尾更是經典畫面，讓演唱會話題持續發酵。

