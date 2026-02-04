趙露思現身夜市擺攤！ 感性自白：想成為的人和想做的事都要去試一試

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國人氣女星趙露思日前被粉絲目擊到在南海夜市擺攤，成為網友關注焦點。趙露思2日在個人社群上發布一段影片，親自公開她申請到實際開攤的過程，她也透露，需要先取得食品從業人員必備的健康證才能夠申請合法經營，並同時確保食品安全，因此她也特地前往三亞醫院進行檢查。

中國人氣女星趙露思日前被粉絲目擊到在南海夜市擺攤，成為網友關注焦點。（圖／趙露思 小紅書）

趙露思透露，她共進行了抽血、內科看診、X光、視力等檢查。她也透露，在檢查前一晚才剛結束王鶴棣澳門演唱會嘉賓的工作，幾乎熬夜未眠，檢查過程中很緊張，怕會沒辦法過關，直言「如果不健康，從這一刻就卡死了」。

廣告 廣告

其中讓她印象最深刻的是糞便檢查環節，當聽到護理師詳細說明採檢方式時，她當場愣住，事後更自嘲「沒拍過這麼大尺度的東西」，笑說就連拍電視劇都沒有遇過這樣的經驗，幽默反應引來網友熱烈討論。

在順利完成所有檢查後，趙露思如願取得健康證，解鎖擺攤體驗。她身穿簡單休閒服現身夜市販售家鄉四川成都小吃「蛋烘糕」，親切招呼客人的樣子非常親民，遇到認出她的民眾也大方合照。她在影片中提到，擺攤讓她覺得很有意思，同時還能感受到濃厚的生活氣息，「很舒適，也很渴望成為其中一員，想成為的人和想做的事都要去試一試。」

對此，不少網友紛紛在留言區表示：「寶寶你做什麼都是好的 我都支持你」、「露思多發Vlog」、「趙露思！！！你做什麼都會成功的！」、「露思多發Vlog 我們愛看」、「趙露思做你想做的任何！可露麗一直支持你」、「趙露思做你想做的任何！可露麗一直支持你」。

趙露思透露，她共進行了抽血、內科看診、X光、視力等檢查。（圖／趙露思 小紅書）

更多FTNN新聞網報導

趙露思驚喜合體王鶴棣！貼身熱舞、公主抱掀話題 虞書欣粉絲竟怒喊「忘本」

惡臭酸民惹不起？微博爆「藝人逃難潮」趙露思註銷3000萬微博、梁靜茹改跳小紅書

趙露思宣布復出！春季有望進劇組開工 親吐新年心願：找回工作與生活平衡

