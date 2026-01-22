趙露思現身夜市擺攤！素顏上陣仍被認出 親民反應曝光

趙露思近日現身海南的夜市擺攤。（圖／翻攝自微博）





中國大陸女星趙露思走出與前東家銀河酷娛的合約風波後，憑藉《許我耀眼》成功逆襲，身體也逐漸康復中，更透露最快今年春天就會進組拍戲，讓粉絲們相當期待。近日，趙露思也被目擊在海南的夜市擺攤，畫面曝光後也掀起討論。

趙露思在20日晚間被網友直擊現身海南三亞的博後村夜市，只見她頂著素顏，戴著帽子及面罩，身上還穿著圍裙，在攤位上熟練的製作家鄉成都的小吃蛋烘糕，雖然臉大半部被遮住了，但還是有眼尖的粉絲認出來，她也親切合照，毫無明星架子。

趙露思擺攤被認出。（圖／翻攝自微博）

至於趙露思為何在當地擺攤，有網友猜測可能是為接下來的角色做準備，不過也有人表示她僅僅是到三亞旅遊，順便體驗生活。事實上，趙露思先前遭到冷凍時就曾說過，如果不能繼續當藝人，她也可以開個小麵館維生。



