趙露思現身「神級戰袍」氣場炸裂！巴黎發表僅3天⋯官方火速空運

中國大陸當紅女星趙露思隨著合約風波逐漸落幕，憑新作《許我耀眼》成功回歸螢光幕。昨（30）日受邀出席國際珠寶品牌活動，一身造型氣場全開，身上的高級訂製禮服竟是數天前才在巴黎亮相的最新設計，短短時間內就火速運送到位，成功搶下「全球首穿」級別的待遇。

趙露思禮服來頭驚人。（圖／翻攝自微博）

趙露思此次選穿的訂製禮服，該系列於1月27日才在巴黎完成全球首秀，品牌團隊隨即光速行動，不到 72 小時 內完成運送與試裝流程，讓趙露思得以在1月30日的公開活動中率先亮相，引來大批網友感嘆：「只有頂級巨星才有的待遇。」

趙露思主演的劇集《許我耀眼》播出後熱度持續攀升，被封為平台年度最強現代都會劇，亮眼成績也被外界解讀為她順利化解與前東家合約爭議的關鍵。隨著工作室重新啟動，她近期完成的直播活動更在短短 1 小時內創下破千萬人民幣銷量，影響力持續攀升。

