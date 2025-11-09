趙露思生日會哽咽告白！含淚官宣「1大事」全場嗨翻

娛樂中心／吳宜庭報導



中國女星趙露思今（9）日迎來27歲生日，並於昨日在成都舉辦盛大的粉絲生日音樂派對。她在舞台上哽咽落淚，感性坦言：「在前兩個月的時候，我確實有覺得，可能沒有辦法再當演員了」，一句話瞬間讓全場粉絲紅了眼眶。趙露思感謝粉絲在她低潮時給予力量，「是你們讓我覺得，就算生病也沒什麼大不了，我還是可以繼續做自己想做的事情」。同時，她也親口宣布成立新工作室，正式與過去的經紀公司劃清界線。









趙露思27歲生日會哭成淚人！坦言「以為沒辦法當演員」下秒官宣：新工作室成立

趙露思哽咽表示：「今天能夠就是在這裡見到大家，讓我覺得……但我絕對是開心的」。（圖／翻攝自微博）

這場生日派對準備盛大，趙露思一連換上多套造型，從華麗禮服到甜美洋裝，每一次登場都引起粉絲尖叫。她不僅親唱新歌《Black Veil Bride》，還與粉絲互動，氣氛溫馨感人。主辦方甚至為防止黃牛炒票，還特別設計了「50道通關題＋0元門票」的嚴格入場機制，僅有完成所有答題並通過實名認證的真粉絲才能入場。台上趙露思多次情緒激動，邊擦眼淚邊笑著說：「今天能夠就是在這裡見到大家，讓我覺得……但我絕對是開心的」，真摯的告白與久違的舞台重逢，讓粉絲感動落淚，現場氣氛一度哽咽。





虎鯨文娛和趙露思簽下五年合約，條件是她需協助培養新人兩年。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

虎鯨文娛和趙露思簽下五年合約，條件是她需協助培養新人兩年。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

趙露思近年風波不斷，先前與前經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，傳出遭壓榨與霸凌，雙方關係降至冰點。據中國自媒體《一盅情懷》報導，趙露思已與阿里巴巴投資的「虎鯨文娛」簽約五年，條件是她需協助培養新人兩年，等於零成本完成轉會。同時，原本高達4億元的違約金也被一筆勾銷，使她得以全身而退。外界認為，這次簽約象徵她正式走出低谷，準備開啟演藝事業的全新篇章。粉絲也紛紛留言祝福：「不論去哪家公司，我們都會一直支持妳」、「無論去哪裡，我們都會在妳身邊」。





