趙露思生日會宣布「1喜事」 爆哭認：以為沒辦法再當演員

中國女星趙露思今（9日）迎接27歲生日，並於昨日晚間在成都舉辦粉絲生日音樂派對，這也是她從和經紀公司「銀河酷娛」鬧翻後，久違和粉絲好好見面，過程中她一度哭的泣不成聲，但還是宣布了好消息，便是成立個人工作室。

趙露思昨日在粉絲生日音樂派對上連換華服，並帶來了歌曲以及唱跳舞台，好好的展現美好的一面給粉絲，不過在Talking環節還是忍不住委屈哽咽落淚，「兩個月的時候，我確實有我覺得……我可能沒有辦法在當演員了。所以今天能夠在這裡見到大家，讓我覺得……但我絕對是因為開心的，因為太難了！因為太難了！但是我想你們，還有我讓我回到這個舞台上。讓我覺得就算生病也沒有什麼大不了的，因為我還是可以繼續做我想做的事情，謝謝你們……。」

事實上，2024年底拍攝《戀人》時候，趙露思無預警病倒，並花了長時間進行治療，同時也揭露和銀河酷娛的糾紛，直到今年8月再度公開開嗆銀河酷娛，選擇走法律途徑，不過也導致8個月時間無戲可拍，並果斷選擇註銷3千萬微博帳號，避免被說「蹭熱度。」

在派對前工作室微博發文：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發」，並由眼尖網友發現趙露思工作室的IP地址，已經在四川，疑似回到了趙露思自己的手上，趙露思在生日音樂派對當天，也宣布了成立工作室的好消息。

不過對於外界傳出入「虎鯨文娛」為其支付人民幣4億（約新台幣17億）的違約金，並將其簽下的消息，雖然尚未證實，但依照如今趙露思「重新開始」的發展，以及始終沒有闢謠的態度，也引發了大眾好奇。



