趙露思生日會爆哭：以為沒辦法再當演員了 「新程已啟」宣布工作室成立

中國女星趙露思9日27歲生日，前一晚在成都慶生會上泣不成聲，說著：「前2個月的時候，我確實有我覺得我可能沒有辦法再當演員了……。」而她親口官宣新工作室成立。

趙露思工作室11/8重新更新，簡介刪除了「銀河酷娛」的郵件信箱，IP位置在四川，工作室在微博貼文寫道：「我們會珍藏好所有的過往，並從此刻起，為未來的開始，悉心調好燈光與音響。」似乎象徵著趙露思的職業生涯正迎來新的起點。

果真，11/8晚間在成都的慶生會，宣布成立新工作。趙露思本人一度泣不成聲，說著：「前2個月的時候，我確實有我覺得，我可能...可能沒有辦法再當演員了...」，台下粉絲心疼不已，趙不諱言自己的哭泣是因為開心，「因為太難了！因為太難了」。

趙露思對粉絲喊話：「但是我想，你們還有我，一起讓我再回到這個舞台上，讓我覺得就算生病也沒有什麼大不了的，因為我還是可以做我想做的事情，謝謝你們。」

中國女星趙露思去（ 2024）年因病入院，康復後爆出與舊東家「銀河酷娛」鬧出糾紛，違規金高達4億元人民幣（約新台幣17億元）。中國自媒體《一盅情懷》日前揭露，阿里巴巴投資的「虎鯨文娛」已經買下銀河酷娛，並與趙露思簽約5年，條件只需要趙露思幫忙帶新人2年。

