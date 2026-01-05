趙露思直播惹怒粉絲！搞怪翻唱方大同歌 被罵油膩不尊重逝者

記者林宜君／台北報導

女星趙露思近期在直播中與粉絲互動，本想展現親民幽默的一面，卻意外引發網友熱議，原因在於她的「放飛自我」表現。直播中，趙露思手拿水瓶模仿麥克風，翻唱方大同的經典曲目《特別的人》。她以浮誇唱腔、搞笑表情以及誇張演繹方式呈現，與原曲深情風格差異甚大。部分網友認為趙露思不尊重原創音樂與歌手，留言批評「過於油膩」、「不分場合」，甚至有人質疑：「不敢相信趙露思一個曾經經歷抑鬱的人，竟會拿這首抒情歌開玩笑。」。

不過，也有粉絲替趙露思緩頰，認為批評過於苛刻，指出「黑粉把方大同拉出來攻擊趙露思，難道這就是尊重嗎？」、「大同不會想捲入這種紛爭，有心人不要牽扯他。」另有網友表示，「露思一開始是認真唱，後面才搞怪，這其實是她和粉絲之間的幽默互動。」

網友認為趙露思不尊重原創音樂與歌手，留言批評「過於油膩」。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

除了翻唱事件，趙露思在直播中跳韓團 TWS 的《OVERDRIVE》人氣「撒嬌舞」時，也因表述不當再度踩雷。趙露思一開始將舞蹈稱為「蚊子舞」，接著自嘲跳起來像「蒼蠅」，立刻引起 TWS 粉絲（粉絲名為「42」）不滿，認為趙露思侮辱了偶像的舞蹈作品。事件發酵後，趙露思雖未正式回應，但網路上對她的言行褒貶不一，討論聲量持續高漲。

