趙露思直播翻唱方大同歌惹議！「搞怪唱法」挨轟不尊重逝者

趙露思搞怪翻唱方大同歌曲〈特別的人〉，掀起兩極評價。 （圖／翻攝微博＠趙露思工作室官微）

女星趙露思近日在2026年跨年直播中，翻唱已故歌手方大同的歌曲〈特別的人〉，卻因演唱方式引發爭議，她在直播後段改以較為搞怪、誇張的唱腔演繹，甚至一度笑場，被部分網友質疑「不尊重逝者」，相關片段在網路上迅速發酵，掀起兩派論戰。

當晚直播中，趙露思與粉絲互動頻繁，手拿水瓶模仿麥克風，原本以正常情緒演唱〈特別的人〉，後半段卻突然「抽象放飛自我」，搭配誇張表情與唱法，呈現出輕鬆搞笑的氛圍。隨著討論延燒，有人呼籲公眾人物在涉及逝者作品時應更加謹慎；也有人認為不該將道德標準無限上綱。

廣告 廣告

部分網友認為這首歌本身情感深刻，又是方大同於2025年離世後備受歌迷珍視的作品，在公開直播中以搞怪方式詮釋顯得不夠莊重，留言批評：「不分場合」、「為什麽要拿逝者的抒情歌開玩笑」、「這種不尊重別人的低素質藝人還有人粉真是稀奇」、「她私底下想怎麽唱怎麽唱，但是她開直播了，就會有一定的影響力和引導性，有這麽大體量的粉絲就意味著她說話做事之前都要仔細考量，不能隨心所欲」。

不過，也有不少粉絲替趙露思緩頰，指出她的本意是為跨年夜營造歡樂氣氛，直播全程本就以輕鬆幽默為主，並非刻意調侃逝者，「不一定非得嚴肅演唱才叫尊重」、「停停停，唱他的歌要跪下來哭著唱嗎？對別人面部管理這麽強占有欲？」、「把逝者當作網暴他人的工具，到底誰惡毒」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

比照勞工 教團籲鐘點費調整法制化

受川普軍事行動影響 李奧納多無緣親領沙漠棕櫚成就獎

曹西平猝逝 陸一龍嘆「演藝圈的遺憾」