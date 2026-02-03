趙露思突現身醫院健康檢查 驗糞便嚇傻「尺度這麼大」
大陸女星趙露思2025年與前東家「銀河酷娛」爆發合約糾紛後，目前已簽約新經紀公司「虎鯨文娛」，但尚未傳出新戲邀約，於是她有更多時間可以嘗試新挑戰。日前才有網友發現她在海南夜市擺攤，想不到近日突然現身醫院做健康檢查，神秘近況引人好奇。
趙露思2日在社群分享新影片，透露近期忙著籌備擺攤的工作，並錄製節目《我可以是任何》，但依照食品類從業人員規定，需要先進行健康評估，於是她頂著疲憊的素顏、戴白口罩低調現身醫院，隨後依照院內人員指示，進行血液、內科、X光、眼科、糞便等檢查，確保無虞才能啟動擺攤業務。
一開始趙露思有些擔憂，坦承前一天工作熬夜，擔心這項任務在第一階段就卡關。而到了糞便檢驗時，醫護人員提醒她：「沒有糞便的話，就是拿棉花棒在屁股裡面轉兩圈」，讓她當場傻眼，繳交檢體後，更心有餘悸說：「我沒有想到開頭就這麼刺激，而且尺度很大，拍電視劇都沒拍過那麼大尺度的東西。」
不過，檢查過程相當順利，一行人隨即討論想要販售成都小吃「蛋烘糕」，她則表示自己很喜歡小攤販，「擺小攤這件事覺得很有意思，很有煙火氣、很舒適，我很渴望成為其中一員，我想不到除了成為擺攤的人，還可以以什麼身分去到擺攤中」，引來粉絲熱烈回應，「看到妳在夜市真的好棒，希望繼續做下去」、「來個全國巡迴做蛋烘糕怎麼樣」、「Vlog終於來了，這節目會拍多久」、「有想好下次要做什麼了嗎」。
