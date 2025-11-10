趙露思突認「新程已啟」 工作室IP在四川 爆這天官宣新東家
中國女星趙露思去年底病後，就開始開嗆經紀公司「銀河酷娛」，並於今年8月徹底不幹，甚至將自己千萬微博註銷，當時表明就和經紀公司打官司，不會演藝圈就自己開麵店。隨後，因陸劇《許我耀眼》空降開播獲得好成績，便傳出「虎鯨文娛」為她付人民幣4億（約新台幣17億）的違約金，並將於11月10日戲劇慶功宴上宣布好消息。
中國女星趙露思爆簽約「虎鯨文娛」，如今有指出將在11月10日《許我耀眼》慶功宴宣布好消息。（圖／翻攝自微博）
明（9日）是趙露思27歲生日，近日她將於程度舉辦免費的慶生見面會，工作室微博更是發文：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發」，如今有傳出今晚生日會上宣布新東京，也有人指出在11月10日《許我耀眼》慶功宴上，才會宣布好消息。
中國女星趙露思工作室的IP地址已經在四川。（圖／翻攝自微博）
雖然「虎鯨文娛」簽下趙露思一事都未被證實，但眼尖網友發現如今趙露思工作室的IP地址，已經在四川，疑似回到了趙露思自己的手上，另外，本人都沒有澄清和「虎鯨文娛」簽約一事，並且近日「虎鯨文娛」總部大樓的LED大屏幕全都是趙露思，甚至還幫忙宣傳生日會。
事實上，「虎鯨文娛」傳是前身是阿里大文娛，在今年5月更名為「虎鯨文娛」，便代表「虎鯨文娛」旗下有優酷、大麥等娛樂產業，如果趙露思真的簽入，代表阿里巴巴的娛樂產業將全數將資源傾向於她。
