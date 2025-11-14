趙露思笑了！《許我耀眼》翻身成功 反觀前東家驚傳倒閉

趙露思前經紀公司爆出倒閉。（圖／趙露思工作室官微）

大陸女星趙露思，因去年拍戲病倒後，意外揭露了前經紀公司「銀河酷娛」的惡行惡狀，還面臨數十億的解約金。結果趙露思不僅靠著《許我躍眼》翻身成功，還順利找到新東家，反觀銀河酷娛卻在今（14日）爆出倒閉風波，讓眾人拍手叫好。

綜合陸媒報導，天津銀河酷娛文化傳媒有限公司（簡稱：銀河酷娛）近日發生工商變更，包含上海雲峰新呈投資中心、北京創時信和科技有限公司等5家公司在內，相繼退出股東行列，並撤出高達數千萬的資金，目前股東僅剩下3家，面臨倒閉危機。

其中，持股比例最高的北京大魚快樂文化傳媒有線公司，已由20%升至48%左右。有趣的是，「大魚快樂」的背後正是「虎鯨文化」掌權，前身為阿里巴巴文化娛樂公司，也就是趙露思的新東家。

等於趙露思離開銀河酷娛後，等級地位大幅提升，直接簽給金主爸爸當靠山，不僅免賠數十億的違約金，還對工作擁有極高自主權，這對銀河酷娛來說，顯得格外諷刺。

消息曝光後，網友一陣叫好，「年度爽文！」、「倒得好，不倒留著過年回家做臘肉嗎？」、「2025年底出現天大的好消息啊」、「意不意外、開不開心!!」、「離開了趙露思就倒閉哈哈哈，壞人有壞報」、「哈哈倒閉啦!恭喜」、「公司割到大動脈，把自己弄倒閉哈」。

