趙露思紅毯妝容遭酸「很髒」 親上火線卸妝回應

趙露思直播，大方回應妝容問題「沒請化妝師」。（圖／翻攝自趙露思工作室 微博）

大陸人氣女星趙露思去年拍戲期間病倒，隨後與前經紀公司「銀河酷娛」爆出合約糾紛，雙方撕破臉，引發外界關注。離開前東家後，她轉投新經紀公司「虎鯨文娛」獲得全力支持，事業也憑藉新劇《許我耀眼》成功翻身，人氣再攀高峰。

趙露思21日出席「2025騰訊星光大賞」，並以壓軸之姿登上紅毯，氣場十足。然而，當天她以較濃的眼妝亮相，卻意外掀起爭議，不少網友批評妝容「看起來很髒」、「和造型不搭」、「化妝師和她有仇吧，居然能畫成這樣子」，相關討論迅速在網路上延燒。

對此，趙露思事後親自在直播中正面回應爭議，甚至一邊卸妝一邊說明，坦言當天的妝容並未請專業化妝師，而是自己動手完成。她直言，經歷這一年多的風波後，早已不再為妝容、服裝等外在評價而內耗，「我不可能今年經歷一年了，還在內耗妝不妝容的事情、裙不裙子的事情，對於我來說沒那麽重要了。」，她也相當坦率表示，對外界批評已看得很開：「不好看就不好看唄，劇播的好就行了唄。」

趙露思直言，不想壓力轉嫁給化妝團隊：「不請化妝師，不請化妝師，不請化妝。因為我講真的如果今天是化妝師化的，但是還是有人在說不好看，或者又開始這樣，那我會很覺得自己給人家添了負擔，我不想再給自己搞這麽多的事，就是讓我自己心理壓力很大。所以就是我認為，如果你對我的喜歡，是在於有沒有化妝師的話，這也蠻奇怪的。」

談到外界常將焦點放在外貌上，她更直言自己並非「顏值派」演員，「不是什麽化妝師妝髮師的問題，我就不是一個美出眾的一個演員，我自認為我就不是是顏值派的，你看我以前我的拍都是搞笑劇，所以就是不用太介意這個事情。自己覺得舒服就好了嘛」她認為，無論是什麼妝感，都不會改變真正重要的事情，「就網紅妝，小孩兒妝，然後什麽妝又怎麽樣呢？它會改變什麽嗎？它會改變今晚什麽事情嗎？它會改變什麽發生的事情嗎？」，一番真誠發言，也獲得不少粉絲力挺，認為她心態更加成熟，專注作品本身才是演員最重要的事。

