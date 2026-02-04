趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰

趙露思聽到糞便檢查的細節，也忍不住驚呆。（翻攝自Vlog）

陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。

趙露思在 Vlog 中對著鏡頭崩潰哀嚎，得知糞便採樣需要「棉籤在肛門轉兩圈」時，她驚恐直呼：「這尺度真的太大了吧！」工作室甚至神補刀，配上洗腦神曲《清早起來去拾糞》，讓原本尷尬的體檢瞬間變成大型綜藝現場，也讓她成為首度公開「採便驚魂記」的流量小花。

工作完成後趙露思在直播中驕傲秀出健康證，並且得意宣告「姐有健康證，你有嗎?」（翻攝微博影片）

這場「持證上崗」的創業之路，趙露思全程素顏出鏡，展現出極高的親和力。她在影片中自曝奇特怪癖——「特別喜歡看抽血」，看著針頭扎入竟一臉療癒；但在視力檢查時，卻因長期熬夜導致散光嚴重到差點「失明」，讓她一邊檢查一邊碎碎念，擔心體檢若不合格，「擺攤夢想會直接原地破滅」。這種不走特權、乖乖排隊領證的態度，被官媒點名讚許「用影響力傳遞食品安全意識」。

事實上，這場計畫源於她 2025 年曾動過「退圈開麵館」的念頭。經歷過低潮與復工後，趙露思選擇透過擺攤找回生活的掌控感。她在直播中驕傲地對著鏡頭喊話：「姐擺攤是有證的，你們有嗎？」更帥氣回擊負面言論：「你越恨我，我越好！」順利取得健康證明後，趙露思也在夜市大展身手，用加了「女神誠意」的蛋烘糕征服饕客的胃。

在海南擺攤的過程，趙露思都記錄在Vlog中，並於2月2日起每週更新。（微博圖片）

去年趙露思曾與平台合作紀實真人秀《小小的勇氣》，由她親自參與企劃，設計一趟療癒之旅，記錄她前往偏鄉與村民同住的生活。該節目於2025年3月底開播，以素顏、真性情為賣點，但也因部分言行爭議及「假公益真作秀」的評價，在4月中旬無預警停播。這次她記取上次的教訓，以Vlog方式體驗人生，內容更接地氣，從網友「這是我看過最寫實的藝人 Vlog，竟然連採便細節都跟我分享，沒把我當外人啊！」「聽到《拾糞》配樂直接噴飯，工作室扣雞腿啦，露思不要面子的嗎？」「真的是持證上崗！比起很多連口罩都不戴的攤位，露思這波誠意給滿分。」「那個『肛門轉兩圈』的表情，我可以直接截圖做成表情包，太真實了。」等熱門評論，可見趙露思這波的操作十分成功，在擁有去年收視年冠《許我耀眼》的重大成功後，又重新獲得網友的肯定。

