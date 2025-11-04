趙露思翻身太猛！甩掉4億違約金挑戰英語歌《Black Veil Bride》 邀Lady Gaga金曲製作人操刀

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

憑現代都市劇《許我耀眼》再度翻紅的大陸女星趙露思，近期不僅在戲劇領域人氣暴漲，還正式跨足音樂圈。她10月31日突襲推出全英文單曲《Black Veil Bride》（黑紗新娘），並邀請Lady Gaga、Justin Bieber等國際巨星的合作製作人Brian Lee打造歌曲，展現她破繭重生、無所畏懼的全新姿態。

趙露思驚喜推出全英文單曲，朝全能藝人路線邁進，3小時內登上QQ音樂巔峰潮流榜冠軍。（圖／翻攝IG@rooosyzh09）

趙露思過去為多部戲劇獻聲，包含《偷偷藏不住》的主題曲《只想把你偷偷藏好》、《神隱》的《隱心》與《長歌行》的插曲《多麼願你是我恆久的歌》等，唱功早獲粉絲肯定。不過這次她首度挑戰全英文創作，不僅親自參與錄製過程，還在花絮中被拍到反覆練習發音、向製作人請教細節，顯示她的投入與決心。

廣告 廣告

據悉，Brian Lee曾與Lady Gaga、加拿大天王賈斯汀比伯（Justin Bieber）、韓國G-Dragon及BLACKPINK合作，手中至少8首作品入圍或拿下格林美獎。這次他為趙露思量身打造旋律，讓歌曲融合歐美流行與電音元素，呈現濃厚的國際質感。

趙露思去年拍攝《戀人》期間因病送醫，後確診罹患失語與憂鬱症，一度中斷工作。她事後更揭露遭前東家「銀河酷娛」言語羞辱與冷處理，合約原至2030年才到期。

外界認為與前東家的割席會使她演藝生涯中斷，令人意外的是，《許我耀眼》在無預熱、零宣傳情況下開播即爆紅，收視與口碑雙收，累積播放量突破20億次。劇中她的造型更成為時尚話題，共換上230套服裝，每一套幾乎在網路熱賣、同款售罄，帶動龐大商業效益，成功讓她完成戲劇與人氣的雙重翻身。近來她成功脫離合約糾紛，免付4億元違約金，轉簽阿里巴巴旗下的「虎鯨文娛」，也象徵她正式重獲自由。

隨著人氣高漲，她的新歌上線短短10分鐘收藏破萬，3小時內登上QQ音樂巔峰潮流榜冠軍，隨後更包攬熱歌榜、飆升榜、新歌榜等多項榜單第一名，顯示她在「唱、演」兩棲領域全面開花。

更多FTNN新聞網報導

砸17億搶人！趙露思新東家出手闊氣 強勢回歸演藝圈倒數

趙露思《許我耀眼》爆紅！認「腦波異常」 暫時不接新戲

趙露思《許我耀眼》熱度狂飆！傳金主砸錢幫付天價「贖金」 17部新戲排隊搶人

