



趙露思走過合約冷凍風波，歷經憂鬱、失語症等困境，對於養生之道更加注重。尤其她在被雪藏時期曾透過直播，提及日常會飲用「葛根茶」，隨手撕茶包動作甚至帶動該品牌「1天賣出8年量」，她甚至在影片中直言沒有業配，意外的無心插柳讓趙露思再度坐實「帶貨女王」美名，葛根茶健康效用也成為大家關注焦點！

「趙露思葛根茶」成關鍵字

「趙露思葛根茶」一度成為熱門搜尋關鍵字，該品牌負責人事後表示，趙露思並未收取任何代言費用，完全是「潑天的流量」，純屬意外之喜。趙露思當時分享自己會在熬夜後飲用葛根茶，覺得對身體狀態調整有幫助，引發網友好奇這款養生茶有著什麼樣的益處。

食療養生、生機飲食專家王明勇老師，曾對此在社群上解析「葛根茶」相關效用，同樣成為大家熱議話題。



葛根茶對人體有何幫助？

王明勇老師指出「葛根」自古被稱為「亞洲人蔘」，因為營養組成多元，市面上的葛根茶大都是由葛根加工而成的半成品，不同品牌差異在於「原料比例與製程不同」，但主要成分都是來自「葛的根部」。

「葛根」主要成分為：

以碳水化合物（澱粉）為主。

少量蛋白質。

富含礦物質。

微量元素與部分維生素。

含有葛根素、類黃酮等植化素（這類成分可參與身體代謝與調節機制，對抗氧化、幫助循環）。

水溶性膳食纖維：吸附腸道部分不需要的代謝物，且協助排出體外。

1族群需適量飲用葛根茶？

王明勇老師提醒「葛根屬於性質偏涼食材」，不是每個人都適合，尤其「腸胃虛寒」、「容易腹瀉」的族群需酌量飲用，且提供飲用葛根茶的方式：

葛根可搭配溫熱性食材飲用。

加入少量薑片或紅糖，能中和寒性、提升味覺口感。

避免同時攝取刺激食物（油膩、辛辣料理或酒精飲品，糖分也不宜過多）。

此外，市面上販售另一種「葛根粉」澱粉含量較高，可加糖、蜂蜜、牛奶或堅果調味增加飽足感，但有體重管理需求、需控制血糖需依自身狀況適量攝取。「葛根茶」則大多是透過葛根片泡水（葛根素與類黃酮含量多），作為日常茶飲更為合適。

「趙露思葛根茶」登熱搜！專家詳解排毒效用：1族群需酌量。圖片來源：微博

趙露思除了飲用葛根茶養生，也曾透露自己「早晨都會喝一杯蘋果水養顏」、以及透過「黑豆水」幫助消除水腫，搭配其他食材泡成養生茶維持輕盈體態，同時還能養出柔亮秀髮。



無論什麼樣的養生茶，都需要搭配自身健康狀態適量飲用，希望你也能找到與喝到適合自己的養生健康滋味。



